Женщин с этими именами мужчины никогда не любят по-настоящему

Арина

Мужчины быстро распознают в женщине по имени Арина возможности для своей лёгкой жизни. Трудолюбивая и старательная девушка всегда окружает избранника лаской и вниманием, что видно уже по тому, как Арина общается с друзьями. Она готова прийти на помощь в любое время, одолжить денег, даже если у самой финансы поют романсы, изменить планы или подстроить их под знакомого. Мужчины представляют, что с избранницей по имени Арина им не придётся практически ничего давать взамен, а только получать, поэтому и стараются ради выгоды вступить в отношения. Может, с годами симпатия партнёра и привязанность и станут искренними, но в основе первоначального желания к близости с Ариной всегда лежит выгода.

Инна

Носительница этого прекрасного имени обладает невероятной харизмой. Инна амбициозна и целеустремлённа, знает о своих желаниях и всегда их добивается. Мужчины видят путь Инны к успеху, поэтому присоединяются к ней, желая лучшей для себя жизни. Слова любви, подарки и красивые ухаживания — на всё готовы пойти алчные, слабые и неуверенные в себе кавалеры, лишь бы не упустить результат стараний Инны. Ведь женщина не впустит в свой круг общения проходимца. Постоянно живя в обманах, обладательница этого имени может устать разбивать себе сердце из-за мужчин, кто лишь играет с ней в любовь, и решит остаться гордой одиночкой или даже превратиться в бездушную эгоистку.

Елизавета