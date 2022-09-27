30-летний британец Тони Гарнетт в интервью изданию Daily Mail 26 сентября заявил, что поведение 22-летней беженки из Украины Софии Каркадым – нерациональное.
Британец бросил жену и детей ради беженки из Украины, но обвинил ее в неумении употреблять алкоголь
Гарнетт заявил, что Каркадым не умеет употреблять алкоголь и во время празднования его дня рождения повредила ножом стену в их съемном доме. В связи с этим, как отметил британец, он вызвал полицию, пишет Gordonua.com.
«Я больше не могу терпеть ее обиды или гнев. Я оставил Лорну и своих двоих детей ради нее и приложил все усилия, чтобы помочь ей сохранить наши отношения», – сказал он.
По мнению Гарнетта, поведение Каркадым может быть связано с тем, что она страдает от посттравматического расстройства из-за войны.
«Я надеюсь, что она найдет безопасное место для жизни и будет в более счастливом месте. Но она не для меня», – отметил он.
Британец добавил, что украинка пыталась помириться с ним и писала сообщения, в которых заверяла, что любит, но он уже давал ей шанс за шансом.
Каркадым в начале мая как переселенка приехала по приглашению Гарнетта в его дом, где тот проживал со своей фактической супругой и двумя дочерьми трех и шести лет. Через 10 дней после переезда Каркадым между ней и Гарнеттом начался роман. Пара покинула дом, в котором британец жил со своей женой и детьми.