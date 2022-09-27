Украинский боксер Александр Усик рассказал, можно ли им заниматься сексом перед поединком

«Если жены рядом нет, тогда нельзя, наверное. А если жена рядом есть – почему нет? Ну, или девушка», – отметил он.

По словам Усика, мнение, что боксерам нельзя заниматься сексом перед предстоящим боем, – это придуманные вещи из СССР.

«Они просто не до конца рассказали схему, как это работает. Если заниматься любовью с женщиной или, там, с девушкой, с которой ты встречаешься, на протяжении всей ночи, то понятно, что утром ты будешь выходить – и тебе будет крышка», – сказал он.

Боксер добавил, что, «если делать это полночи или хотя бы четверть, то ничего страшного не будет».

«Да, в какой-то момент, естественно, нет близости со второй половинкой. Я сам для себя устанавливаю. У меня это происходит за месяц. Если у меня есть возможность, если я готовлюсь дома. Но я все равно не дома живу, но я на выходные приезжаю к супруге. Там, в субботу приезжаю, в воскресенье мы с детьми и супругой идем в церковь», – сказал он.

Боксер добавил, что он отдает столько энергии в день на трех тренировках, что о сексе даже не хочется думать.

«Ты думаешь: поскорей бы сейчас в кровать», – отметил он.