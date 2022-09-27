Чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по версиям IBF, WBA, WBO, IBO украинец Александр Усик рассказал в интервью основателю интернет-издания «ГОРДОН» Дмитрию Гордону, соблюдает ли он сексуальное воздержание перед боем.
Украинский боксер Александр Усик рассказал, можно ли им заниматься сексом перед поединком
«Если жены рядом нет, тогда нельзя, наверное. А если жена рядом есть – почему нет? Ну, или девушка», – отметил он.
По словам Усика, мнение, что боксерам нельзя заниматься сексом перед предстоящим боем, – это придуманные вещи из СССР.
«Они просто не до конца рассказали схему, как это работает. Если заниматься любовью с женщиной или, там, с девушкой, с которой ты встречаешься, на протяжении всей ночи, то понятно, что утром ты будешь выходить – и тебе будет крышка», – сказал он.
Боксер добавил, что, «если делать это полночи или хотя бы четверть, то ничего страшного не будет».
«Да, в какой-то момент, естественно, нет близости со второй половинкой. Я сам для себя устанавливаю. У меня это происходит за месяц. Если у меня есть возможность, если я готовлюсь дома. Но я все равно не дома живу, но я на выходные приезжаю к супруге. Там, в субботу приезжаю, в воскресенье мы с детьми и супругой идем в церковь», – сказал он.
Боксер добавил, что он отдает столько энергии в день на трех тренировках, что о сексе даже не хочется думать.
«Ты думаешь: поскорей бы сейчас в кровать», – отметил он.
Справка:
- Жену Усика зовут Екатерина. Пара воспитывает дочь Елизавету (2010) и сыновей Кирилла (2013) и Михаила (2015).
- Спортсмен – уроженец Симферополя. После начала полномасштабного вторжения РФ в 2022 году он вступил в территориальную оборону. Дом боксера в Ворзеле под Киевом обстреляли российские оккупанты. В марте Усик получил право на выезд из Украины и начал подготовку к бою-реваншу с британцем Энтони Джошуа.
- 17 августа на пресс-конференции в Саудовской Аравии Усик вышел в национальном костюме и общался со СМИ на украинском языке. 21 августа он защитил чемпионские пояса IBF, WBA, WBO и IBO, а также завоевал титул чемпиона по версии журнала The Ring.
- Победу Усик посвятил Вооруженным силам Украины и Украинскому государству.