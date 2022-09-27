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Украинский боксер Александр Усик рассказал, можно ли им заниматься сексом перед поединком

Limon.ee
Украинский боксер Александр Усик рассказал, можно ли им заниматься сексом перед поединком
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Украинский боксер Александр Усик
Украинский боксер Александр Усик Фото: Sintija Zandersone

Чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по версиям IBF, WBA, WBO, IBO украинец Александр Усик рассказал в интервью основателю интернет-издания «ГОРДОН» Дмитрию Гордону, соблюдает ли он сексуальное воздержание перед боем.

«Если жены рядом нет, тогда нельзя, наверное. А если жена рядом есть – почему нет? Ну, или девушка», – отметил он.

По словам Усика, мнение, что боксерам нельзя заниматься сексом перед предстоящим боем, – это придуманные вещи из СССР.

«Они просто не до конца рассказали схему, как это работает. Если заниматься любовью с женщиной или, там, с девушкой, с которой ты встречаешься, на протяжении всей ночи, то понятно, что утром ты будешь выходить – и тебе будет крышка», – сказал он.

Боксер добавил, что, «если делать это полночи или хотя бы четверть, то ничего страшного не будет».

«Да, в какой-то момент, естественно, нет близости со второй половинкой. Я сам для себя устанавливаю. У меня это происходит за месяц. Если у меня есть возможность, если я готовлюсь дома. Но я все равно не дома живу, но я на выходные приезжаю к супруге. Там, в субботу приезжаю, в воскресенье мы с детьми и супругой идем в церковь», – сказал он.

Боксер добавил, что он отдает столько энергии в день на трех тренировках, что о сексе даже не хочется думать.

«Ты думаешь: поскорей бы сейчас в кровать», – отметил он.

Справка:

  • Жену Усика зовут Екатерина. Пара воспитывает дочь Елизавету (2010) и сыновей Кирилла (2013) и Михаила (2015).
  • Спортсмен – уроженец Симферополя. После начала полномасштабного вторжения РФ в 2022 году он вступил в территориальную оборону. Дом боксера в Ворзеле под Киевом обстреляли российские оккупанты. В марте Усик получил право на выезд из Украины и начал подготовку к бою-реваншу с британцем Энтони Джошуа.
  • 17 августа на пресс-конференции в Саудовской Аравии Усик вышел в национальном костюме и общался со СМИ на украинском языке. 21 августа он защитил чемпионские пояса IBF, WBA, WBO и IBO, а также завоевал титул чемпиона по версии журнала The Ring.
  • Победу Усик посвятил Вооруженным силам Украины и Украинскому государству.
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