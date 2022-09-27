ФОТО ⟩ «Ужас», «Как умалишенная»: Волочкова возмутила Сеть снимками в свадебном платье

Волочкова позировала в белом мини-платье с прозрачным шлейфом и в розовом парике. Балерина отметила, что образ для нее создала стилист Елена Голицына.

«Я тут такая смешная! Это платье от Вивьен Вествуд. Я была знакома с ней еще во время моей жизни в Лондоне. После моей премьеры с Английским национальным балетом в Королевском Альберт Холле, она подарила мне красивейший корсет пудрового цвета и черную длинную юбку. А после мы подружились», – написала Волочкова.