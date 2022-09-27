46-летняя российская балерина Анастасия Волочкова 26 сентября опубликовала в Instagram фотосессию, в которой предстала в образе невесты, пишет издание Gordonua.com.
ФОТО ⟩ «Ужас», «Как умалишенная»: Волочкова возмутила Сеть снимками в свадебном платье
«Ужас», «Как умалишенная»: Волочкова возмутила Сеть снимками в свадебном платье
Волочкова позировала в белом мини-платье с прозрачным шлейфом и в розовом парике. Балерина отметила, что образ для нее создала стилист Елена Голицына.
«Я тут такая смешная! Это платье от Вивьен Вествуд. Я была знакома с ней еще во время моей жизни в Лондоне. После моей премьеры с Английским национальным балетом в Королевском Альберт Холле, она подарила мне красивейший корсет пудрового цвета и черную длинную юбку. А после мы подружились», – написала Волочкова.
Балерина отметила, что 70-летняя на тот момент Вествуд не смогла забрать подаренные ей Волочковой цветы, поскольку приехала на велосипеде.
«Фотографу – браво, сами фото отличные. Но Настя на фото как умалишенная», – заявила подписчица simonova0606.
«Ужас», – написала kolchevd.
Справка:
- Волочкова родилась 20 января 1976 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург). Карьеру балерины начинала в Мариинском театре в 1994 году, затем с 1998 по 2003 год работала в Большом театре.
- После увольнения из Большого театра начала сольную карьеру балерины. Причиной увольнения стали якобы несоответствие требованиям физической формы балерины и невозможность подобрать ей партнера. Сама Волочкова заявляла, что бизнесмен Сулейман Керимов способствовал ее увольнению из мести. С ним у балерины был роман.