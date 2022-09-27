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ФОТО ⟩ «Ужас», «Как умалишенная»: Волочкова возмутила Сеть снимками в свадебном платье

Limon.ee
«Ужас», «Как умалишенная»: Волочкова возмутила Сеть снимками в свадебном платье
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Анастасия Волочкова
Анастасия Волочкова Фото: Sergei Karpukhin

46-летняя российская балерина Анастасия Волочкова 26 сентября опубликовала в Instagram фотосессию, в которой предстала в образе невесты, пишет издание Gordonua.com.

Волочкова позировала в белом мини-платье с прозрачным шлейфом и в розовом парике. Балерина отметила, что образ для нее создала стилист Елена Голицына.

«Я тут такая смешная! Это платье от Вивьен Вествуд. Я была знакома с ней еще во время моей жизни в Лондоне. После моей премьеры с Английским национальным балетом в Королевском Альберт Холле, она подарила мне красивейший корсет пудрового цвета и черную длинную юбку. А после мы подружились», – написала Волочкова.

Балерина отметила, что 70-летняя на тот момент Вествуд не смогла забрать подаренные ей Волочковой цветы, поскольку приехала на велосипеде.

«Фотографу – браво, сами фото отличные. Но Настя на фото как умалишенная», – заявила подписчица simonova0606.

«Ужас», – написала kolchevd.

Справка:

  • Волочкова родилась 20 января 1976 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург). Карьеру балерины начинала в Мариинском театре в 1994 году, затем с 1998 по 2003 год работала в Большом театре.
  • После увольнения из Большого театра начала сольную карьеру балерины. Причиной увольнения стали якобы несоответствие требованиям физической формы балерины и невозможность подобрать ей партнера. Сама Волочкова заявляла, что бизнесмен Сулейман Керимов способствовал ее увольнению из мести. С ним у балерины был роман.
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