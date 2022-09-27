Наблюдательная клиентка Prisma заметила, что сладости на новогоднюю тематику уже поступили в продажу. «В Prisma уже Рождество», – удивляется она, пишет Elu24. Почему рождественские товары продаются так рано?
РОЖДЕСТВЕНСКИЕ УКРАШЕНИЯ УЖЕ В ПРОДАЖЕ? ⟩ Prisma: предлагаем возможность распределить расходы, связанные с Рождеством, на более длительный период
Осень началась только 23 сентября, а в Prisma уже можно купить рождественские сладости. «В Prisma уже Рождество», – пишет Наталья в группе Märgatud: TARTUS в Facebook и делится фотографией.
«Я очень удивилась, что рождественские товары поступили в продажу так рано. Даже в октябре еще рановато», – сказала порталу Elu24 автор поста Наталья. «Если купить сейчас, надо где-то это держать 3 месяца...»
Что же думают другие? Индра считает, что хорошо, если рождественские товары продаются раньше, заявила она в комментарии к публикации. «Почему надо покупать необходимые вещи только в ноябре или декабре? Рождественские товары всегда появлялись в магазинах заранее, это не новость. А я, например, с нетерпением жду Рождества после Иванова дня, и хорошо, если рождественские товары уже продаются», – считает она. Аннели рассказывает, что все крупные магазины Швеции уже забиты рождественскими безделушками. Арно удивляется, что еще даже Хэллоуин не прошел, а рождественские товары уже продаются. «А почему бы и нет, кто-то уже начнет суетиться», – думает Маарика.
Некоторые комментаторы в шутку говорят, что после Иванова дня наступает Рождество. «Многие вещи, которые в противном случае можно было бы купить только перед Рождеством, можно купить прямо сейчас. Когда наступит Рождество, кошелек больше не будет опустошаться», – говорит Мерике. Тармо, однако, говорит: «Елочные украшения я тоже вчера видел в магазине, немного, но они есть, скоро заполонят все магазины».
Некоторые клиенты считают, что если рождественские товары выставляются так рано, они могут надоесть к праздникам. Prisma – не единственная сеть, где уже продаются рождественские товары. В комментариях упоминается, что Koduekstra также уже предлагает рождественские товары.
Prisma объясняет
Глава отдела коммуникации и ответственного предпринимательства сети Prisma Peremarket Кристийна Тамберг подтверждает, что первые рождественские сладости действительно уже поступили в продажу в магазины Prisma за последние несколько дней.
«Эти товары поступают постепенно по мере приближения Рождества, и такие же тенденции существуют и в других странах – период продаж рождественских товаров расширяется и начинается раньше. Кульминация все же приходится на ноябрь-декабрь», – говорит Тамберг.
«Что особенного в этом году, так это то, что поведение клиентов демонстрирует более тщательный контроль своих расходов и их разделение – мы хотим предложить возможность распределить расходы, связанные с Рождеством, на более длительный период», – объясняет представитель Prisma.