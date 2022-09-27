РОЖДЕСТВЕНСКИЕ УКРАШЕНИЯ УЖЕ В ПРОДАЖЕ? ⟩ Prisma: предлагаем возможность распределить расходы, связанные с Рождеством, на более длительный период

Осень началась только 23 сентября, а в Prisma уже можно купить рождественские сладости. «В Prisma уже Рождество», – пишет Наталья в группе Märgatud: TARTUS в Facebook и делится фотографией.

Фото: Erakogu

«Я очень удивилась, что рождественские товары поступили в продажу так рано. Даже в октябре еще рановато», – сказала порталу Elu24 автор поста Наталья. «Если купить сейчас, надо где-то это держать 3 месяца...»

Что же думают другие? Индра считает, что хорошо, если рождественские товары продаются раньше, заявила она в комментарии к публикации. «Почему надо покупать необходимые вещи только в ноябре или декабре? Рождественские товары всегда появлялись в магазинах заранее, это не новость. А я, например, с нетерпением жду Рождества после Иванова дня, и хорошо, если рождественские товары уже продаются», – считает она. Аннели рассказывает, что все крупные магазины Швеции уже забиты рождественскими безделушками. Арно удивляется, что еще даже Хэллоуин не прошел, а рождественские товары уже продаются. «А почему бы и нет, кто-то уже начнет суетиться», – думает Маарика.