Пока одни усиленно делают заготовки на зиму, другие предпочитают не тратить время. Вторым путём идёт, как ни странно, шеф-повар Константин Ивлев. Известный телеведущий назвал две причины, почему не занимается закаткой солений и варений, пишет Лайф.
Шеф-повар Константин Ивлев не делает заготовки на зиму, и вот почему
Во-первых, Ивлев уверен, что эту обязанность должны взять на себя женщины. При этом за засолку грибов – белых и опят – в семье Константина отвечает отец, «до сих пор делает это феноменально».
Обычно это прерогатива мам и бабушек. А моей мамы, к сожалению, уже нет в живых, но она великолепно готовила заготовки, и у меня до сих пор стоят её закрутки. Я всегда с трепетом их открываю и вспоминаю мамину еду,
– признается Константин.
Вторая причина, почему именитый шеф-повар отказывается делать заготовки, – магазинные аналоги не уступают домашним, в том числе и вкусовыми качествами. Себя Ивлев называет человеком мегаполиса, пишет Газета.ru.
Сейчас много хороших брендов консервации, которые готовятся в производственном масштабе. И, поверьте мне, некоторые такие заготовки ничем не отличаются от домашних. Просто это дань прошлому,
– уверен Ивлев.