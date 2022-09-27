ФОТО ЧИТАТЕЛЯ ⟩ «Сначала подумал, неужели птицы уже летят обратно?» Почему над Таллинном пролетели четыре истребителя?

«Сначала посмотрел и подумал, неужели птицы уже летят обратно? Неужели климат настолько изменился? Осень только пришла, они должны улететь», – описывает читатель, приславший фотографии, свою первую реакцию, когда увидел «стаю» истребителей. «Потом поняла, что это все-таки истребители… их довольно часто можно увидеть, но вчетвером, вот так вместе – интересно было наблюдать».