ВИДЕО ⟩ Старый унитаз жительницы Мустамяэ вдруг оказался ценным трофеем

Фото: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

«У нас есть много еще даже не распакованного мыла выпуска 60-х годов. Колготки, белье, стиральный порошок, – перечисляет Оксана. – Это все дефицитные в то время товары. Они так и остались нетронутыми в закромах у людей, которые пережили это страшное время, когда ты не знал, будет что-то в магазине или нет. Люди запасались, и вот, в нашем юбилейном 2022 году у них появилась возможность пересмотреть антресоли и подарить свои сокровища музею».

Фотосессии в квартире только приветствуются – многие вещи можно потрогать, разрешают примерить разноцветные газовые платки, ситцевые халаты другие винтажные вещицы. На выставке можно даже заглянуть в шкафы. Отрываю створку одного из них, глядь – под цветастыми платьями лежит гроздь бананов.

Фото: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

«Когда я была маленькой, а я родилась 1979 году, я поначалу думала, что бананы они в принципе зеленые. Потому что в магазинах они продавались цвета огурцов. А потом их оставляли, обычно на дне платяного шкафа, дозревать. И вот, в нашей квартире тоже зреют бананы», – объясняет наш экскурсовод Оксана.

Это «Юность» моя, это «Юность» моя.…

Два самых популярных экспоната у детей на выставке – это стиральная машина Riga и дисковый телефон. Причем, если телефон узнают сразу – видели такой в детских книжках, то распознать в странном предмете стиральную машинку получается далеко не у каждого.