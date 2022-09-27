Мы совершили экскурсию в прошлое, в 60-е, и заглянули на огонек в типичную мустамяэскую квартиру того времени. Впрочем, у каждого жителя Эстонии до конца ноября есть такая возможность. Смотрите видеорепортаж!
ВИДЕО ⟩ Старый унитаз жительницы Мустамяэ вдруг оказался ценным трофеем
Столичный район Мустамяэ в этом году отмечает свое 60-летие. В центре «Кая» к юбилею подготовили необычную экспозицию: посетители могут вернуться в прошлое и посмотреть, как выглядела мустамяэская квартира 60-х годов прошлого столетия. Кто-то сможет с улыбкой предаться ностальгии, кто-то с любопытством изучить, как жили их бабушки и дедушки. И все совершенно бесплатно!
В квартиру попадаешь прямо с улицы, через дверь с номером 60. Сотрудники центра «Кая» к своей работе подходят творчески – на их экскурсиях показывают не просто интерьеры двухкомнатного макета хрущевки – посетителей встречает семья, будто оставшаяся тут с далеких 60-х.
Такой же был у бабушки
«Это наш сын Дима, согласно легенде – младший научный сотрудник ТПИ. Жена-студентка сейчас на лекции, малыш в яслях. А мы – родители, забежали в гости», – рассказывает мать семейства, вокруг шеи которой повязан винтажный газовый платок. Ее роль для нас исполняет главный специалист по связям с общественностью управы Мустамяэ Оксана Талисайнен.
Сотрудники «Кая» любят похулиганить: то и дело придумывают разные образы, легенды, подкрепленные снимками в черно-белом альбоме, а бывает, поют песни под гитару. Веселая семейка встречает нас с оператором гостеприимно, угощает чаем из красного в белый горошек сервиза, от вида которого что-то екает в груди. Да, точно такой же был у бабушки. На столе печенье Extra. «Не переживайте, оно сегодня куплено, не из 60-х», – смеясь, оправдывается Оксана.
Мустамяэ стал первым спальным районом Таллинна, когда в 1962 году его начали застраивать хрущевками. Именно поэтому район считается памятником той эпохи. Выставка «Моя первая квартира в Мустамяэ» собиралась по крупицам десятками жителей улиц Эхитаяте, Акадеемиа и Вильде. Люди с азартом передали организаторам старинную мебель, бытовую технику, книги, одежду. Вскоре к Мустамяэ присоединились и жители других районов. Поэтому квартира получилось не простых, а зажиточных граждан – шутят ее создатели. Еще бы, здесь есть даже электрический массажер тех лет, подключающееся к сети пианино и даже женский эпилятор.
А унитаз-то настоящий!
«Все, что вы здесь видите, принесли люди. Только обои – исключение. За ними мы ездили по всей Эстонии, участвовали в аукционах. Но они тоже настоящие, это обои 60-х – начала 70-х годов», – гладит ровно оклеенные стены Оксана.
Оксана вспоминает, что за четыре дня до открытия выставки для полного воссоздания картины тех лет не хватало лишь унитаза. Его-то и принялись срочно разыскивать по объявлению, на которое откликнулась пожилая женщина. Старожил района – дама, которая проживает в Мустамяэ с 1962-го, позвонила в центр «Кая».
«У меня дома такой унитаз – в оригинале. Я бы с радостью вам его подарила, но чем я буду пользоваться?» – скромно спросила она. В итоге управа Мустамяэ установила пенсионерке новый санузел в обмен на старый из 60-х, вот так у квартиры номер 60 появился аутентичный унитаз.
«У нас есть много еще даже не распакованного мыла выпуска 60-х годов. Колготки, белье, стиральный порошок, – перечисляет Оксана. – Это все дефицитные в то время товары. Они так и остались нетронутыми в закромах у людей, которые пережили это страшное время, когда ты не знал, будет что-то в магазине или нет. Люди запасались, и вот, в нашем юбилейном 2022 году у них появилась возможность пересмотреть антресоли и подарить свои сокровища музею».
Фотосессии в квартире только приветствуются – многие вещи можно потрогать, разрешают примерить разноцветные газовые платки, ситцевые халаты другие винтажные вещицы. На выставке можно даже заглянуть в шкафы. Отрываю створку одного из них, глядь – под цветастыми платьями лежит гроздь бананов.
«Когда я была маленькой, а я родилась 1979 году, я поначалу думала, что бананы они в принципе зеленые. Потому что в магазинах они продавались цвета огурцов. А потом их оставляли, обычно на дне платяного шкафа, дозревать. И вот, в нашей квартире тоже зреют бананы», – объясняет наш экскурсовод Оксана.
Это «Юность» моя, это «Юность» моя.…
Два самых популярных экспоната у детей на выставке – это стиральная машина Riga и дисковый телефон. Причем, если телефон узнают сразу – видели такой в детских книжках, то распознать в странном предмете стиральную машинку получается далеко не у каждого.
«Некоторые думают, что это электробойлер для нагрева воды, а один мальчик, любитель «Звездных войн», узнал в ней робота R2D2», – смеясь, рассказывает Оксана.
Умиляет гостей выставки и обязательный предмет домашнего быта далеких 60-х – авоська.
«Они были ниточные и вот такие – металлические, – показывает Оксана. – Для меня это, наверное, самое любимое слово того периода. Оно показывает неистребимый оптимизм советского человека. Потому что название этой сумочки происходит от слова «авось»: то есть я пойду в магазин, авось, там что-то будет».
В авоське звенит стеклянная тара, в которой раньше можно было купить молоко, кефир и даже сметану. «А все советские дети таким образом зарабатывали карманные деньги. Потому что сдавать тару – это была традиционная обязанность детей, а деньги можно было оставлять себе. Вот у нас в семье точно так было!» – вспоминает Оксана.
Квартиры в 60-е были маленькие, зачастую на сорока квадратных метрах приходилось ютиться нескольким поколениям, спальных мест на всех не хватало. Именно поэтому в каждой квартире были стол-книжка и раскладной диван. Оксана вспоминает, как недавно в квартиру номер 60 пришла посетительница лет восьмидесяти, и увидев диван, она расплылась в теплой улыбке:
«Боже мой, диван «Юность! У меня был точно такой же, все мои трое детей сделаны на нем!»
Как бы тяжело ни было жить людям в те времена, квартиру 60 все изучают с искренней улыбкой: смеются, балуются, как дети.
«Это приятная ностальгия, потому что режимы сменяются, а молодость и любовь – она одна», – объясняет поведение своих гостей Оксана.
СПРАВКА:
В создании посвященной 60-летию района Мустамяэ выставки приняли участие десятки жителей Мустамяэ и других районов Таллинна, которые передали организаторам старинную мебель, бытовую технику, книги и одежду. Аутентичную двухкомнатную квартиру Мустамяэ того времени можно посетить бесплатно – с гидом или без – до 30 ноября.
Если вы хотите посетить выставку «Моя первая квартира в Мустамяэ» с гидом, вам необходимо зарегистрироваться на экскурсию на сайте управы.