ГАЛЕРЕЯ ⟩ «Дом-2» по-эстонски: смотрите, какие стильные и красивые строят свою любовь в нашей стране

На открытии нового сезона реалити-шоу «Armastuse malev» собралось много красивых гостей – это и старые, и новые участники.

Мероприятие, посвященное старту нового сезона популярного эстонского телешоу прошло в ресторане Kristiine O'Leary's. На нем присутствовали актеры, а также звезды этой передачи, полюбившиеся зрителям еще с прошлого сезона, такие как Сандер, Лаура, Лийна и Яан. На мероприятии также присутствовала ведущая шоу, певица Грете Пайя.