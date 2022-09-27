Тут все почти как в «Доме-2», только в эстонских реалиях.
ГАЛЕРЕЯ ⟩ «Дом-2» по-эстонски: смотрите, какие стильные и красивые строят свою любовь в нашей стране
На открытии нового сезона реалити-шоу «Armastuse malev» собралось много красивых гостей – это и старые, и новые участники.
Мероприятие, посвященное старту нового сезона популярного эстонского телешоу прошло в ресторане Kristiine O'Leary's. На нем присутствовали актеры, а также звезды этой передачи, полюбившиеся зрителям еще с прошлого сезона, такие как Сандер, Лаура, Лийна и Яан. На мероприятии также присутствовала ведущая шоу, певица Грете Пайя.
В новом сезоне популярного шоу об отношениях девять свободных молодых людей отправятся в Ярвамаа, чтобы восстановить старое здание сауны. Если работа будет выполнена хорошо, а любовь будет найдена, одна из пар-финалистов получит шанс выиграть 10 000 евро. Первая часть реалити-шоу выйдет на Канале 2 в понедельник, 3 октября.