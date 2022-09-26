Такая маска отлично будет увлажнять и восстанавливать кожу, а компоненты найдутся в каждом доме, пишет «Главред».
Как сделать маску для рук из соды за 2 минуты: кожа будет гладкой и шелковистой
Палящее солнце, мороз, холодный ветер, вода и химия - это лишь часть того, что влияет на наши руки и значительно ухудшает их состояние. Из-за влияния всего этого кожа может выглядеть так, как будто вы на 10 лет старше.
Как приготовить маску
На приготовление маски придется потратить всего 2 минуты. Для этого необходимо:
- 2 ст. л. морской соли (ее можно заменить обычной);
- 2 ст. л. пищевой соды;
- 3 ст. л. пенки или геля для умывания.
Соль нужно измельчить в кофемолке и после этого смешивать с другими компонентами. Маска должна иметь вид густой сметаны.
Как наносить маску
Это средство следует нанести на руки от кончиков пальцев до локтей. Маску можно втирать в кожу легкими массажными движениями. Обязательно не забудьте про кутикулы и сами локти, ведь на последнем участке кожа достаточно грубая и может иметь даже более темный цвет. Однако следует все делать осторожно и без сильных надавливаний, ведь соль и сода могут поцарапать кожу. Если у вас очень сухая кожа, то к средству можно добавить 1 ст. л. оливкового масла.
Маску следует держать на коже не менее 10 минут и после этого необходимо смыть все теплой водой. Ее лучше не делать чаще одного раза в неделю. После каждой такой процедуры необходимо наносить на кожу увлажняющий крем.