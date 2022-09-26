Яркий выход из декрета: Рианна впервые за пять лет выступит на сцене

Обладательница премии «Грэмми» даст свой первый концерт за пять лет. Для певицы, которая в последнее время была сосредоточена исключительно на своем бизнесе, это большое событие.

В течение пяти лет Рианна не выпускала новые песни, несмотря на своего возлюбленного-рэпера и большое количества друзей в этой сфере. За эти годы звезда сцены добилась успеха как дизайнер нижнего белья, сделала несколько значимых для моды шоу Savage x Fenty и показала миру свою косметику Fenty Beauty, которая может сравниться по популярности только с продукцией от Кайли Дженнер. И, конечно, главное событие в жизни певицы — она стала мамой.