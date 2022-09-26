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Приметы на 27 сентября: какие 5 вещей нельзя делать, чтобы беду не привлечь на Воздвижение

Limon.ee
Приметы на 27 сентября: какие 5 вещей нельзя делать, чтобы беду не привлечь на Воздвижение
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Осень. Иллюстративное фото.
Осень. Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

Как привлечь удачу на Воздвижение Креста Господнего и что нужно обязательно сделать.

Благоприятный день для крещения детей и венчания.

Женщины накрывали вкусный стол и подавали постные блюда, из которых обязательно что-то должно было быть с капустой.

Обязательно перед Воздвижением нужно убрать в доме. Верили, что можно привлечь удачу и счастье.

В этот день можно и нужно квасить капусту. Считается, что она удастся особенно вкусной. Если съесть на Воздвижение капусту, вы не будете болеть целый год.

Что нельзя делать 27 сентября

  • Нельзя тяжело трудиться.
  • Нельзя 27 сентября шить, вязать, вышивать. Можно навлечь неприятности.
  • Нельзя 27 сентября давать деньги в долг.
  • Нельзя на Воздвижение ходить в лес. Можно попасть в беду.
  • Нельзя есть мясные блюда и пить алкоголь.

Приметы на 27 сентября 

  • Если на Воздвижение холодно, то и зима будет холодной.
  • Если дует холодный северный ветер, то следующее лето будет тёплым.
  • Если ударили морозы, то зима будет ранняя и снежная.
  • Если на Воздвижение тепло, то хорошая погода продлится до Покрова, 14 октября.
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