Как привлечь удачу на Воздвижение Креста Господнего и что нужно обязательно сделать.
Приметы на 27 сентября: какие 5 вещей нельзя делать, чтобы беду не привлечь на Воздвижение
Приметы на 27 сентября: какие 5 вещей нельзя делать, чтобы беду не привлечь на Воздвижение
Благоприятный день для крещения детей и венчания.
Женщины накрывали вкусный стол и подавали постные блюда, из которых обязательно что-то должно было быть с капустой.
Обязательно перед Воздвижением нужно убрать в доме. Верили, что можно привлечь удачу и счастье.
В этот день можно и нужно квасить капусту. Считается, что она удастся особенно вкусной. Если съесть на Воздвижение капусту, вы не будете болеть целый год.
Что нельзя делать 27 сентября
- Нельзя тяжело трудиться.
- Нельзя 27 сентября шить, вязать, вышивать. Можно навлечь неприятности.
- Нельзя 27 сентября давать деньги в долг.
- Нельзя на Воздвижение ходить в лес. Можно попасть в беду.
- Нельзя есть мясные блюда и пить алкоголь.
Приметы на 27 сентября
- Если на Воздвижение холодно, то и зима будет холодной.
- Если дует холодный северный ветер, то следующее лето будет тёплым.
- Если ударили морозы, то зима будет ранняя и снежная.
- Если на Воздвижение тепло, то хорошая погода продлится до Покрова, 14 октября.