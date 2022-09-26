Приметы на 27 сентября: какие 5 вещей нельзя делать, чтобы беду не привлечь на Воздвижение

Благоприятный день для крещения детей и венчания.

Женщины накрывали вкусный стол и подавали постные блюда, из которых обязательно что-то должно было быть с капустой.

Обязательно перед Воздвижением нужно убрать в доме. Верили, что можно привлечь удачу и счастье.

В этот день можно и нужно квасить капусту. Считается, что она удастся особенно вкусной. Если съесть на Воздвижение капусту, вы не будете болеть целый год.

Что нельзя делать 27 сентября

Нельзя тяжело трудиться.

Нельзя 27 сентября шить, вязать, вышивать. Можно навлечь неприятности.

Нельзя 27 сентября давать деньги в долг.

Нельзя на Воздвижение ходить в лес. Можно попасть в беду.

Нельзя есть мясные блюда и пить алкоголь.

Приметы на 27 сентября