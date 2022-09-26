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«Счастье улыбнулось, и солнце вышло из-за туч!» Олег Сынаялг, похоронивший год назад жену, подтверждает новые отношения

Мерилин Няреп Limon.ee
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«Счастье улыбнулось, и солнце вышло из-за туч!» Олег Сынаялг, похоронивший год назад жену, подтверждает новые отношения
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Фото: Sander Ilvest

«Если счастье снова улыбнулось моей жизни и солнце вышло из-за туч, дайте мне почувствовать радость», – говорит бизнесмен Олег Сынаялг, который подтвердил Elu24, что нашел новую спутницу жизни.

Олег Сынаялг, похоронивший в прошлом году свою жену, был замечен в компании таинственной дамы. В редакцию Elu24 поступила информация о том, что предприниматель, занимающийся ветроэнергетикой, гуляет за ручку с некой девушкой по центру Таллинна.

Действительно ли бизнесмен нашел новую даму сердца? «Это старая новость», - говорит Олег в интервью Elu24.

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