«Счастье улыбнулось, и солнце вышло из-за туч!» Олег Сынаялг, похоронивший год назад жену, подтверждает новые отношения

Олег Сынаялг, похоронивший в прошлом году свою жену, был замечен в компании таинственной дамы. В редакцию Elu24 поступила информация о том, что предприниматель, занимающийся ветроэнергетикой, гуляет за ручку с некой девушкой по центру Таллинна.