«Если счастье снова улыбнулось моей жизни и солнце вышло из-за туч, дайте мне почувствовать радость», – говорит бизнесмен Олег Сынаялг, который подтвердил Elu24, что нашел новую спутницу жизни.
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«Счастье улыбнулось, и солнце вышло из-за туч!» Олег Сынаялг, похоронивший год назад жену, подтверждает новые отношения
«Счастье улыбнулось, и солнце вышло из-за туч!» Олег Сынаялг, похоронивший год назад жену, подтверждает новые отношения
Олег Сынаялг, похоронивший в прошлом году свою жену, был замечен в компании таинственной дамы. В редакцию Elu24 поступила информация о том, что предприниматель, занимающийся ветроэнергетикой, гуляет за ручку с некой девушкой по центру Таллинна.
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