Предынфарктное: баг Instagram «отписал» от Бузовой пару миллионов подписчиков, а Джей Ло оставил только девять тысяч фанатов

Очередной сбой Instagram жестоко поиграл на нервах блогеров-миллионников. У звезд резко понизилось количество подписчиков с нескольких миллионов до 99,9 тысяч. Больше всего досталось Джей Ло, у которой из 220 миллионов осталось 9 тысяч.