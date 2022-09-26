Предынфарктное: баг Instagram «отписал» от Бузовой пару миллионов подписчиков, а Джей Ло оставил только девять тысяч фанатов
Предынфарктное: баг Instagram «отписал» от Бузовой пару миллионов подписчиков, а Джей Ло оставил только девять тысяч фанатов
Очередной сбой Instagram жестоко поиграл на нервах блогеров-миллионников. У звезд резко понизилось количество подписчиков с нескольких миллионов до 99,9 тысяч. Больше всего досталось Джей Ло, у которой из 220 миллионов осталось 9 тысяч.
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