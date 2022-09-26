Пн, 26.09.2022
Погода
Гороскоп
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

Предынфарктное: баг Instagram «отписал» от Бузовой пару миллионов подписчиков, а Джей Ло оставил только девять тысяч фанатов

Limon.ee
Предынфарктное: баг Instagram «отписал» от Бузовой пару миллионов подписчиков, а Джей Ло оставил только девять тысяч фанатов
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Ольга Бузова.
Ольга Бузова. Фото: Vyacheslav Prokofyev

Новый баг Instagram заставил многих блогеров пить валерьянку. Баг заметил Starhit.

Очередной сбой Instagram жестоко поиграл на нервах блогеров-миллионников. У звезд резко понизилось количество подписчиков с нескольких миллионов до 99,9 тысяч. Больше всего досталось Джей Ло, у которой из 220 миллионов осталось 9 тысяч.

Ключевые слова
Наверх