Самым «дорогим» артистом, по словам продюсера Алины Красной, стал Дмитрий Нагиев – он получает 1,5 млн рублей (22 000 евро) за один съемочный день.
Продюсер раскрыла гонорары Нагиева, Бурунова и Муцениеце
Продюсер раскрыла гонорары Нагиева, Бурунова и Муцениеце
На втором месте Сергей Бурунов, его запросы немного меньше – 1,2 млн рублей (17 600 евро).
На третьем месте скромные Александр Петров и Павел Прилучный с запросом в 500 тысяч (7 300 евро) за съемку.
А замыкают хит-парад богатеев Агата Муцениеце, Мирослава Карпович и Кристина Асмус – около 150 тысяч рублей (2200 евро).
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