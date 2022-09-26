Летом состоялся театральный дебют Чулпан Хаматовой в Риге. Постановка Post Scriptum – это в буквальном смысле театр одного актера. Актриса полтора часа выступает на сцене, исполняя все роли. Среди зрителей оказался и Ивар Калныньш. Артист высказался о монологе звезды, которая, как и он, отреклась от России, пишет Стархит.
Ивар Калныньш: «Познакомился с Хаматовой. Посмотрел ее спектакль, после которого все молча ушли»
Ивар Калныньш заочно знал Чулпан Хаматову, но лично с ней пообщался только после спектакля в Риге. Актеру, выступающему на сцене 50 лет, понравилась пронзительная игра артистки.
«Познакомился с Чулпан Хаматовой. Посмотрел ее спектакль, после которого все молча ушли – театр предложил молчать, не аплодировать, вот так и произошло. Это было очень серьезно, непросто!» – рассказал 74-летний Ивар Эдмундович в одном из YouTube-шоу.
На постановку артист пошел неспроста. Два месяца назад в Сети появилось сообщение, в котором Калныньш нелицеприятно высказывается о Чулпан. Как оказалось, Ивар Эдмундович не давал никаких комментариев и некрасивые слова ему просто приписали. «Я был приглашен, потому что в Интернете появился «мой» гадкий монолог, который кто-то сочинил… Я такими терминами даже не пользуюсь! Это ужас!» – негодует звезда кино.