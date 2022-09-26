Ивар Калныньш: «Познакомился с Хаматовой. Посмотрел ее спектакль, после которого все молча ушли»

Ивар Калныньш заочно знал Чулпан Хаматову, но лично с ней пообщался только после спектакля в Риге. Актеру, выступающему на сцене 50 лет, понравилась пронзительная игра артистки.

«Познакомился с Чулпан Хаматовой. Посмотрел ее спектакль, после которого все молча ушли – театр предложил молчать, не аплодировать, вот так и произошло. Это было очень серьезно, непросто!» – рассказал 74-летний Ивар Эдмундович в одном из YouTube-шоу.