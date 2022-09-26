ФОТО ⟩ Яркий юбилей: смотри, как клиника красоты отметила 10 День рождения!

Филлеры на основе гиалуроновой кислоты – это настоящий прорыв в мире косметологии, который позволяет быстро, безопасно и практически безболезненно избавиться от признаков старения и различных проблем кожи.

Филлеры на основе гиалуроновой кислоты – надежный помощник в поддержании красоты и молодости кожи. Эффект от процедуры заметен сразу, а восстановительный период занимает всего несколько дней (в зависимости от зоны инъекции) и не требует изменения режима дня.

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