ФОТО ⟩ Яркий юбилей: смотри, как клиника красоты отметила 10 День рождения!

Страх перед процедурой контурной пластики так укоренился в людях, что не каждый может решиться в пользу такой косметической процедуры. Что такое процедура контурной пластики и какие проблемы она решает? Об этом подробно рассказывают ведущие специалисты клиники эстетической красоты Melior Clinics.
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Филлеры на основе гиалуроновой кислоты – это настоящий прорыв в мире косметологии, который позволяет быстро, безопасно и практически безболезненно избавиться от признаков старения и различных проблем кожи.
Филлеры на основе гиалуроновой кислоты – надежный помощник в поддержании красоты и молодости кожи. Эффект от процедуры заметен сразу, а восстановительный период занимает всего несколько дней (в зависимости от зоны инъекции) и не требует изменения режима дня.
Многие эстатические проблемы решают опытные специалисты клиники красоты «Мелор Клиникс».
Например, профессионалы своего дела восстанавливают эластичность кожи, гарантируют интенсивное увлажнение, активизируют биохимические процессы, важные для синтеза новых строительных белков. Также они разглаживают морщины разной степени выраженности, моделируют и восстанавливают форму, овал и объем лица, помогают скорректировать асимметрию и пропорции губ или носа. Кроме того, они освежают внешний вид кожи и устраняют различные дефекты (шрамы, пигментация, глубокие морщины). Таким образом, контурной пластики можно не бояться, поскольку здесь используется чисто биологически вырабатываемая гиалуроновая кислота.