Этим пяти знакам Зодиака уготовано жить в нищете, и виноваты в этом они сами

Рожденные под этими знаками Зодиака люди рискуют под конец жизни оказаться совсем без денег и прозябать в нищете, пишет Life.

Знак зодиака Рыбы

На первый взгляд, носители этого знака зодиака – прирождeнные предприниматели, стратеги, любители риска и иногда упрямо целеустремлeнные персоны. Казалось бы, так много качеств, необходимых для накопления богатства, имеется у Рыб. Но есть большой недостаток у этих представителей стихии Воды: не могут поймать тот самый нужный момент, но заранее предаются мечтам об успехе. Именно эта черта никогда и не позволит людям знака зодиака Рыбы разбогатеть или хотя бы скопить более-менее солидное состояние. Они будут мечтать о триумфе и одновременно с этим медлить, ничего не делая и позволяя конкурентам вырваться вперёд.

Знак зодиака Козерог

Любовь к роскоши и богатству, так необходимым Козерогам, станет причиной их вероятной нищеты в будущем. Казалось бы, практичные трудоголики, постоянно проверяющие банковский счёт, угодили в зону риска обеднеть ошибочно. Но астрологические наблюдения доказывают, что рождённые под этим знаком зодиака люди в какой-то момент теряют рациональную невозмутимость. Они начинают гнаться за статусом и превосходством над другими, но могут позволить себе это, только выглядя в глазах окружающих дорого. В результате Козероги начинают бездумно тратить деньги, что и ведёт их к нищете.

Знак зодиака Близнецы