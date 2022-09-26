НЕВЕРОЯТНАЯ КРАСОТА! ⟩ 1952 человека в белом вышли в центр Милана: что это было

Шоу перед собором Дуомо началось с выступления Вирны Топпи – прима-балерины театра Ла Скала – и 700 танцовщиков в сопровождении 200 музыкантов и 100 участников хора. А затем на площадь вышли 952 модели в белых стеганых пуховиках Moncler. Складываем в уме и получаем 1952 – год основания бренда. Магия цифр, не иначе!

В финале над перформерами в белом кружило белое конфетти. И от такой красоты в восторге остались, кажется, все 18 тысяч зрителей.

Фото: Riccardo GIordano / ipa-agency.net

Впечатление не смогла испортить даже капризная миланская погода. В конце концов, в чем еще выходить на улицу в дождь, если не в фирменных теплых куртках Maya от Moncler?