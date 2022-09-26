Ведьма Мэрилин Керро озвучила страшный прогноз на зиму для Эстонии: «Готовьте кошельки!»

Первая карта, которую Керро спешно вытаскивает из колоды, – это карта денег. «Приготовьте свои кошельки, дальше будет только хуже! Если мы думали, что этот год был сумасшедшим, то вы еще не знаете, что принесет следующий год. Будет еще хуже», – говорит Керро.

В это же время ведьма достает карту следующую карту. «Я не вижу, что здесь произойдут какие-то большие перемены или кого-то будут спасать. Я думаю, что начнутся волнения», – говорит Керро, добавляя, что у эстонского народа есть тенденция просто мириться со всем. «Народ не един, никто массово не говорит, что это не нормально. Все закрывают на это глаза и платят!» – добавила Керро.

Во время трансляции ведьма приводит много жизненных примеров и высказывает свои мысли.

«У нас реально может случиться то, что я предсказывала где-то полтора месяца назад, что вся Эстония останется без света, и достаточно надолго. И тогда люди начнут понимать, что лучше заплачу, но совсем без электричества сидеть не буду. У меня было так пару раз зимой, что электричество пропадало, непривычно, постоянно смотришь, сколько процентов заряда на телефоне осталось», – говорит Керро.

В конце видео Мэрилин Керро советует всем, у кого есть такая возможность, переезжать в теплые страны, например, в Испанию, где зимой будет около 15 градусов тепла, чтобы так сильно не зависеть от газа или центрального отопления. «Здесь всем будет тяжело. Самое важное – экономьте. Наверное, такой кризис и нужен для того, чтобы понять, что нам на самом деле нужно. Покупайте только то, без чего вы не можете обойтись. Проводите время со своими детьми, близкими, это всё бесплатно. Зимой катайтесь на лыжах, сейчас еще можете на велосипеде, ведь всё это бесплатно», – сказала Керро в конце видеоролика.