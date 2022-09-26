Популярный эстонский радиоведущий Андрес Пуусепп подтвердил Elu24, что он и его жена Биргит Пуусепп расстались.
Вот и сказке конец: популярный эстонский радиоведущий разводится
Вот и сказке конец: популярный эстонский радиоведущий разводится
7 июля 2017 года Андрес Пуусепп женился на своей возлюбленной Биргит в Курессааре. Однако к настоящему времени из аккаунтов Андреса в социальных сетях исчезли почти все совместные фото супругов.
«Да, мы расстались, больше не хочу ничего говорить», – сказал Андрес Пуусепп Elu24, подтверждая, что его пятилетний брак с Биргит Пуусепп подошёл к концу.
«Я всегда буду помнить, как я случайно оглянулась и увидела, что Андрес, которого я тогда не знала, разговаривает со своим другом и показывает на меня пальцем», – вспоминала Биргит свою первую встречу с Андресом во время разговора с журналом Kroonika.
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