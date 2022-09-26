Вот и сказке конец: популярный эстонский радиоведущий разводится

7 июля 2017 года Андрес Пуусепп женился на своей возлюбленной Биргит в Курессааре. Однако к настоящему времени из аккаунтов Андреса в социальных сетях исчезли почти все совместные фото супругов.

«Да, мы расстались, больше не хочу ничего говорить», – сказал Андрес Пуусепп Elu24, подтверждая, что его пятилетний брак с Биргит Пуусепп подошёл к концу.