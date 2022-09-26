Королевская семья Великобритании 24 сентября в Instagram разместила фото могильной плиты в часовне Святого Георгия, расположенной на территории Виндзорского замка, где рядом со своим мужем, принцем Филиппом, герцогом Эдинбургским, похоронена королева Елизавета ІІ.
ФОТО ⟩ Королевская семья Великобритании показала место захоронения Елизаветы II
Королевская семья Великобритании показала место захоронения Елизаветы II
На надгробном камне, кроме имени Елизаветы II, выгравировано имя ее мужа, а также имена ее родителей – короля Георга VI и королевы Елизаветы. Рядом с надгробием находятся венки и цветочные композиции.
«После погребения королевы в мемориальной часовне короля Георга VI был установлен надгробный камень», – отмечают в сообщении.
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