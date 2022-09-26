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ФОТО ⟩ Королевская семья Великобритании показала место захоронения Елизаветы II

Limon.ee
Королевская семья Великобритании показала место захоронения Елизаветы II
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Фото: ALPR/AdMedia/SIPA

Королевская семья Великобритании 24 сентября в Instagram разместила фото могильной плиты в часовне Святого Георгия, расположенной на территории Виндзорского замка, где рядом со своим мужем, принцем Филиппом, герцогом Эдинбургским, похоронена королева Елизавета ІІ.

На надгробном камне, кроме имени Елизаветы II, выгравировано имя ее мужа, а также имена ее родителей – короля Георга VI и королевы Елизаветы. Рядом с надгробием находятся венки и цветочные композиции.

«После погребения королевы в мемориальной часовне короля Георга VI был установлен надгробный камень», – отмечают в сообщении.

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