Фото ⟩ Стинг в Риге: легендарные хиты, слова про Украину и россиян

Если вам кажется, что вы не знаете песен Стинга, то можно смело утверждать, что вам это только кажется!

Любой, кто попадет на его концерт, найдет там композицию, которую знает и любит, а потому музыка прозвучит в унисон с тысячами голосов преданных поклонников!