Фото ⟩ Стинг в Риге: легендарные хиты, слова про Украину и россиян

Зрители услышали рок-регги-хит Englishman in New York, Every Little Thing She Does Is Magic, If It's Love, For Her Love, Rushing Water, If I Ever Lose My Faith in You, Fields of Gold, Spirits in the Material World, Brand New Day, известную миллионам Shape of My Heart, Heavy Cloud No Rain, Walking on The Moon, So Lonely, восточную и магическую Desert Rose, классическую King of Pain и Every Breath You Take.