Личный шеф-повар рассказал, какая еда помогла королеве Елизавете II прожить так долго

МакГрейди – автор книги «Королевская еда: рецепты и воспоминания из кухни королевского дома», и он опубликовал на своем YouTube-канале видео, где рассказал о блюдах, которые готовил для королевы. МакГрейди работал с Елизаветой II вместе с еще около 20 шеф-поварами.

Несмотря на то, что врачи в свое время рекомендовали королеве отказаться от коктейлей по вечерам, в целом ее любимые блюда в течение 60 лет сохранялись неизменными.

Что ела королева?

Чай с молоком и печенье

Королева начинала свой день с чашки горячего чая Earl Grey с молоком, без сахара, но съедая несколько печений. Ее любимое печенье было покрыто шоколадом. Это был небольшой перекус перед завтраком.

Завтрак

После того, как королева с утра умывалась и одевалась, она завтракала. Обычно это были хлопья. Иногда на столе был хлеб с мармеладом. Редко Елизавета II на завтрак ела яйца.

Обед

Обед, который она любила, был богат белками при низком содержании углеводов. МакГрейди рассказал The Telegraph, что одним из любимых блюд королевы была морская камбала на гриле или традиционно приготовленный шотландский лосось со шпинатом и цукини.

Елизавете II тоже очень нравились салаты с курицей гриль.

«Когда она ела одна, она была очень дисциплинирована. Главное правило – без крахмала», – комментирует шеф-повар.

Полдник