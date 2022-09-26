8 сентября в возрасте 96 лет умерла королева Великобритании Елизавета II, которая провела на троне 70 лет. Безусловно, долгая жизнь королевы связана с ее здоровыми привычками. Их описал один из ее личных шеф-поваров Даррен МакГрейди, пишет портал 15min.
Личный шеф-повар рассказал, какая еда помогла королеве Елизавете II прожить так долго
МакГрейди – автор книги «Королевская еда: рецепты и воспоминания из кухни королевского дома», и он опубликовал на своем YouTube-канале видео, где рассказал о блюдах, которые готовил для королевы. МакГрейди работал с Елизаветой II вместе с еще около 20 шеф-поварами.
Несмотря на то, что врачи в свое время рекомендовали королеве отказаться от коктейлей по вечерам, в целом ее любимые блюда в течение 60 лет сохранялись неизменными.
Что ела королева?
Чай с молоком и печенье
Королева начинала свой день с чашки горячего чая Earl Grey с молоком, без сахара, но съедая несколько печений. Ее любимое печенье было покрыто шоколадом. Это был небольшой перекус перед завтраком.
Завтрак
После того, как королева с утра умывалась и одевалась, она завтракала. Обычно это были хлопья. Иногда на столе был хлеб с мармеладом. Редко Елизавета II на завтрак ела яйца.
Обед
Обед, который она любила, был богат белками при низком содержании углеводов. МакГрейди рассказал The Telegraph, что одним из любимых блюд королевы была морская камбала на гриле или традиционно приготовленный шотландский лосось со шпинатом и цукини.
Елизавете II тоже очень нравились салаты с курицей гриль.
«Когда она ела одна, она была очень дисциплинирована. Главное правило – без крахмала», – комментирует шеф-повар.
Полдник
Полуденный чайный ритуал Елизаветы II был всегда почти неизменным. Обычно – сэндвичи с огурцами, фруктовый пирог и чай Earl Grey.
На своем YouTube-канале МакГрейди поделился детальным, но простым рецептом бутербродов, которые королева очень любила. Для этого необходим белый хлеб, на который намазывается сливочный сыр, кладется немного свежей мяты и очень тонко нарезанные огурцы. У сэндвича нужно срезать корку, и его нужно разрезать на два кусочка.
Ужин
МакГрейди отметил, что королева строго соблюдала правило, что на ужин не подается еда с крахмалом, если она ест одна. В основном на ужин подавалась жареная или тушеная рыба с салатом и овощами.
«Вот и все. Это все, что я ей готовил. Она была очень дисциплинирована», – рассказывал шеф-повар CNN.
Десерт
Королева питалась очень здорово, но иногда после ужина ела и десерт. Чаще всего это были свежие фрукты, собранные в ее садах. Например, клубника из замка Балморал или свежие нектарины из теплицы Виндзорского замка.
Иногда Елизавета II угощалась темным шоколадом – чем темнее, тем лучше. Королева не любила молочный или белый шоколад.
Редко она ела и самодельный шоколадный десерт.
Что королева никогда не ела?
Один продукт, которого никогда не было на тарелке Елизаветы II – чеснок. И она никогда не заказывала блюда из ресторанов быстрого питания.
«Зачем кому-то делать это, если на кухне 20 шеф-поваров? Просто звони на кухню и заказывай все, что хочешь», – сказал МакГрейди.