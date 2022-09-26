В основе сентябрьской новой луны лежит поиск баланса и гармонии: многие из нас будут пытаться познать свой внутренний мир, пишет Life.
Энергетически мощный момент: что можно и что категорически нельзя делать в новолуние 26 сентября
Рождение первой новой луны осени 2022-го произойдёт 25 сентября в 23:54 в знаке Весов, в период ретроградного Меркурия. Момент будет энергетически очень мощным, потому что новолуние наступит вскоре после дня осеннего равноденствия (22 сентября). После новолуния возрастут активность и конструктивная энергия, и чтобы был результат, следует проявлять инициативу. Сильными днями наступающей недели станут 30 сентября (после полудня), 1 и 2 октября (после 10 утра).
Новолуние: что можно делать
Ночью 26 сентября дождитесь, когда наступит новолуние: у вас будет всего одна минута, в которую можно загадать желание на ближайший лунный месяц. В этот день важно правильно распределить энергетические потоки, контролировать слова и эмоции. Непременно сохраняйте позитивный настрой, как бы сложно ни было. 26 сентября – самое время заняться учебой или даже научной работой, провести совещания или мозговые штурмы.
В новолуние 26 сентября нужно обязательно:
• повидаться с дорогими сердцу людьми;
• составить план на будущее;
• отпустить переживания;
• простить тех, с кем в ссоре;
• помедитировать, заняться спортом или творчеством.
Что в новолуние нельзя делать
Поскольку первое осеннее новолуние в этом году произойдёт в период, когда Меркурий ретроградит, астрологи категорически не советуют строить серьезные планы, одалживать крупные денежные суммы, совершать значительные покупки, делать операции и салонные бьюти-процедуры.
Еще в новолуние 26 сентября ни в коем случае нельзя:
• обижаться;
• обманывать;
• спорить;
• отправляться в поездку, будь то командировка, отпуск или переезд;
• отказывать в помощи тем, кто о ней попросил.