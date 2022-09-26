Эстонского рэпера облапошили в кадриоргском кафе: посмотрели цены и...

Рэпер Артур Тоомпуу, также известный как Bad Art, столкнулся с неприятным обслуживанием клиентов в кафе Katharinenthal в Кадриоре. «У меня диабет, и мне срочно нужно было что-нибудь сладкое, у меня не было времени проверить счет», – сказал он порталу Elu24.
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Рэпер Bad Art и его возлюбленная Греэте Меллисте отправились в Кадриорг в воскресенье, чтобы насладиться приятной осенней погодой, но прогулку прервал низкий уровень сахара в крови Артура. «Стало плохо, мне срочно нужно было что-то сладкое», – сказал мужчина. Пара отправилась в кафе Katharinenthal, чтобы купить что-нибудь сладкое, но позже, размышляя о счете, пара была сильно разочарована.