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Эстонского рэпера облапошили в кадриоргском кафе: посмотрели цены и...

Крислин Метсанурм Limon.ee
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Эстонского рэпера облапошили в кадриоргском кафе: посмотрели цены и...
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Рэпер Bad Art.
Рэпер Bad Art. Фото: Kuvatõmmis Instagramist

Рэпер Артур Тоомпуу, также известный как Bad Art, столкнулся с неприятным обслуживанием клиентов в кафе Katharinenthal в Кадриоре. «У меня диабет, и мне срочно нужно было что-нибудь сладкое, у меня не было времени проверить счет», – сказал он порталу Elu24.

Рэпер Bad Art и его возлюбленная Греэте Меллисте отправились в Кадриорг в воскресенье, чтобы насладиться приятной осенней погодой, но прогулку прервал низкий уровень сахара в крови Артура. «Стало плохо, мне срочно нужно было что-то сладкое», – сказал мужчина. Пара отправилась в кафе Katharinenthal, чтобы купить что-нибудь сладкое, но позже, размышляя о счете, пара была сильно разочарована.

«Я заказал торт «Тоска», маленький латте и сливовый сок – всего 14 евро», – сказал рэпер. Затем он вышел из кафе к жене и ребенку и начал обсуждать счет с Греэте. «Мы посмотрели на цены и поняли, что я заплатил больше, чем должен был», – сказал он. Поэтому он снова вошел в кафе.

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