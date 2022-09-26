Эстонского рэпера облапошили в кадриоргском кафе: посмотрели цены и...

Рэпер Bad Art и его возлюбленная Греэте Меллисте отправились в Кадриорг в воскресенье, чтобы насладиться приятной осенней погодой, но прогулку прервал низкий уровень сахара в крови Артура. «Стало плохо, мне срочно нужно было что-то сладкое», – сказал мужчина. Пара отправилась в кафе Katharinenthal, чтобы купить что-нибудь сладкое, но позже, размышляя о счете, пара была сильно разочарована.

«Я заказал торт «Тоска», маленький латте и сливовый сок – всего 14 евро», – сказал рэпер. Затем он вышел из кафе к жене и ребенку и начал обсуждать счет с Греэте. «Мы посмотрели на цены и поняли, что я заплатил больше, чем должен был», – сказал он. Поэтому он снова вошел в кафе.