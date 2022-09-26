Вы никогда не задумывались, как обстановка в доме может влиять на ваше состояние? Если в последнее время чувствуете упадок сил, пришла пора заняться генеральной уборкой, пишет Life.
Семь вещей в доме, которые крадут энергию и не позволяют жить счастливо
Если раньше у вас было много энергии, а в последнее время сил почти не остаётся, это повод задуматься. Возможно, нежелание заниматься делами, вечная усталость, грусть или даже апатия появились не из-за болезни, например, а от вещей в доме. Да, есть такие предметы, которые выживают хозяев негативной энергетикой, истощая их. Если хотите всегда быть счастливым, то помимо покупки вещей, способных наполнить дом радостью, следует избавиться от тех, что вам вредят.
1. Грязные окна
Первое, на что стоит обратить внимание, – окна в квартире или частном доме. Согласитесь, жить радостно, видя только серость за окном, получится с трудом. По эзотерическим поверьям, грязные окна могут также воровать положительную энергию из дома, заменяя негативом. А в практике фэншуй окна считают глазами хозяев жилища. Если стeкла грязные, увидеть действительность вы не сможете, из-за чего рискуете потеряться в собственных мыслях.
2. Старые и забытые под кроватью вещи
Многие из тех, кто живeт в небольших квартирах, приноровились использовать место под кроватью как кладовую. Однако вещи, давно забытые там, могут негативно влиять своей энергетикой на спящего человека. Чтобы не знать бед, следует оставлять вокруг себя как можно больше воздуха, когда ложитесь спать. Если что-то под кроватью и хранить, то не старые воспоминания, сломанную технику или рваное тряпьe, а лeгкие подушки и одеяла.
3. Опасные комнатные растения
Оказывается, растения, которые люди с любовью выращивают в горшках дома, могут таить в себе неожиданную опасность. Некоторые цветы, как вампиры, питаются энергией хозяина, лишая жизненных сил. Другие растения считаются мужегонами — такие не терпят присутствия мужчины в доме, поэтому способны испортить отношения или даже спровоцировать их разрыв.
4. Разбитая посуда
Некоторые настолько привыкли экономить на себе, что продолжают использовать разбитую посуду. И зря: это во всех смыслах опасно для здоровья. Помимо риска травмировать битая посуда имеет свойство накапливать негативную энергию. Разогревая еду на тарелках со сколами или трещинами, вы даeте потокам несчастья прямой доступ не только к себе, но и к близким. Шансы попасть в неприятную ситуацию, заболеть или стать несчастным возрастают в разы.
5. Памятные вещи из прошлого
Важно понимать, какие эмоции вы испытываете, глядя на книгу, подаренную человеком, с которым перестали общаться, или замечая ковeр, купленный бывшей женой. Если злость, грусть или даже чувство вины – значит, это предметы-вампиры. Они продолжат питаться вашей энергией, истощая и загоняя в хандру. Грустно, но лучше от таких вещиц в доме избавиться, чтобы была возможность жить счастливо.
6. Беспорядок в шкафу и на полках
Обратите внимание на полки в шкафу: всe ли там аккуратно? Оказывается, можно легко определить уровень жизни человека не только по его вещам, но ещe и по способу, как их хранят. Если на полках бардак, у человека трудное время: он чувствует себя перегруженным и запутавшимся. Поэтому без зазрения совести выкидывайте все ненужные вещи, которые не носите, но упрямо держите дома.
7. Подарки от бывших возлюбленных
Те предметы, которые ассоциируются у вас с бывшими, но при этом не вызывают чувств к людям, с которыми вы разошлись, держать дома тоже не стоит. Постоянно провоцируя себя на отрицательные мысли, будете лишь портить настроение и терять позитивный настрой и радость.