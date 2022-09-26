Семь вещей в доме, которые крадут энергию и не позволяют жить счастливо

3. Опасные комнатные растения

Оказывается, растения, которые люди с любовью выращивают в горшках дома, могут таить в себе неожиданную опасность. Некоторые цветы, как вампиры, питаются энергией хозяина, лишая жизненных сил. Другие растения считаются мужегонами — такие не терпят присутствия мужчины в доме, поэтому способны испортить отношения или даже спровоцировать их разрыв.

4. Разбитая посуда

Некоторые настолько привыкли экономить на себе, что продолжают использовать разбитую посуду. И зря: это во всех смыслах опасно для здоровья. Помимо риска травмировать битая посуда имеет свойство накапливать негативную энергию. Разогревая еду на тарелках со сколами или трещинами, вы даeте потокам несчастья прямой доступ не только к себе, но и к близким. Шансы попасть в неприятную ситуацию, заболеть или стать несчастным возрастают в разы.

5. Памятные вещи из прошлого

Важно понимать, какие эмоции вы испытываете, глядя на книгу, подаренную человеком, с которым перестали общаться, или замечая ковeр, купленный бывшей женой. Если злость, грусть или даже чувство вины – значит, это предметы-вампиры. Они продолжат питаться вашей энергией, истощая и загоняя в хандру. Грустно, но лучше от таких вещиц в доме избавиться, чтобы была возможность жить счастливо.

6. Беспорядок в шкафу и на полках

Обратите внимание на полки в шкафу: всe ли там аккуратно? Оказывается, можно легко определить уровень жизни человека не только по его вещам, но ещe и по способу, как их хранят. Если на полках бардак, у человека трудное время: он чувствует себя перегруженным и запутавшимся. Поэтому без зазрения совести выкидывайте все ненужные вещи, которые не носите, но упрямо держите дома.

7. Подарки от бывших возлюбленных