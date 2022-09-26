Гороскоп на 26 сентября: кому из знаков Зодиака будет сопутствовать успех, а кого ждет сплошное невезение

Рак

Начинайте день с важных дел. Утро подходит для того, чтобы решать сложные вопросы, завершать начатое раньше, встречаться с людьми, на которых нужно произвести хорошее впечатление. Вы энергичны и настойчивы. Едва ли найдется преграда, которую вы не смогли бы преодолеть. Вторая половина недели проходит гораздо спокойнее. Это подходящее время для встреч с друзьями, каких-то домашних мероприятий. Вы стараетесь порадовать близких, они отвечают тем же. Возможны денежные поступления, в том числе из неожиданных источников.

Лев

Сегодня вы более подозрительны, чем обычно, стараетесь проверять любую поступающую информацию. Вряд ли кто-то сможет ввести вас в заблуждение или использовать в своих интересах. Становится ясно, кто был с вами искренним и честным, а кто пытался хитрить. Решения, принятые сегодня, многим Львам помогут избежать напрасных надежд и разочарований. День подходит для того, чтобы говорить с близкими о каких-то важных вещах. Сейчас вы хорошо понимаете друг друга, находите компромиссы, не спорите из-за мелочей. Отношения, которые в последнее время складывались напряженно, могут измениться к лучшему.

Дева