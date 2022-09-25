СМОТРИ ⟩ Копия матери: солистка t.A.T.u. Юлия Волкова показала дочь в день ее 18-летия

Юлия Волкова родила дочь Викторию в 19 лет от телохранителя Павла Сидорова. Мужчина хотел участвовать в жизни дочери, воспитывать ее, но еще в роддоме Юлия решила, что семьи с Павлом у нее не будет. У певицы есть также сын Самир от бизнесмена Парвиза Ясинова.

«Викуля, любимая девочка, моя первеница. Я не верю… Тебе сегодня 18. С днем рождения, моя принцесса. Самое главное – будь здорова, будь счастлива. Пусть все твои цели, планы и мечты воплотятся в жизнь. Побед во всех начинаниях. У тебя замечательные друзья и подруги, тебя обожают учителя, тобой восхищаются окружающие, говорят кучу комплиментов в твой адрес. Я – горжусь тобой. Ты – супер-добрая, отзывчивая, чуткая, супер-настоящая, гордая, воспитанная, веселая, озорная, смешная и просто классная. С тобой всегда уютно, тепло. Ты – моя самая лучшая. Сохрани всё это в себе и иди смело и гордо вперед, добиваясь и покоряя вершины Олимпа. У тебя всё получится, я знаю и верю в тебя. Я очень-очень-очень люблю тебя и всегда буду рядом», – написала Юлия Волкова в соцсетях.