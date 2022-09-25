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ФОТО ⟩ Невероятно красив, как 20 лет назад: Андрей Данилко восхитил поклонников снимком с Лаймой Вайкуле

Limon.ee
Невероятно красив, как 20 лет назад: Андрей Данилко восхитил поклонников снимком с Лаймой Вайкуле
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Верка Сердючка
Верка Сердючка Фото: Henrik Montgomery/TT/TT NEWS AGENCY

Украинский актер и певец Андрей Данилко, в народе больше известный как Верка Сердючка, 23 сентября опубликовал в Instagram фото, на котором запечатлен с латвийской певицей Лаймой Вайкуле.

Данилко отметил, что встретился с певицей перед концертом в Риге.

«Андрей, отлично выглядите, это даже маской не скрыть», – написали поклонники артистка.

«Андрей Михайлович, ну, вы так классно выглядите, как 20 лет назад», – восхитились подписчики.

Справка:

  • Данилко обрел широкую известность после того, как начал выступать в роли проводницы Верки Сердючки. Впервые он вышел на сцену в этом образе 1 апреля 1993 года на «Юморине» в Полтаве. В 2008 году получил звание народного артиста Украины.
  • В 2007 году в образе Верки Сердючки он выступил на Евровидении. 
  • 28 февраля Вайкуле записала и обнародовала в Instagram ролик, в котором просила остановить войну. Летом на концерте в Латвии певица открыто выступила в поддержку Украины.
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