Украинский актер и певец Андрей Данилко, в народе больше известный как Верка Сердючка, 23 сентября опубликовал в Instagram фото, на котором запечатлен с латвийской певицей Лаймой Вайкуле.
ФОТО ⟩ Невероятно красив, как 20 лет назад: Андрей Данилко восхитил поклонников снимком с Лаймой Вайкуле
Невероятно красив, как 20 лет назад: Андрей Данилко восхитил поклонников снимком с Лаймой Вайкуле
Данилко отметил, что встретился с певицей перед концертом в Риге.
«Андрей, отлично выглядите, это даже маской не скрыть», – написали поклонники артистка.
«Андрей Михайлович, ну, вы так классно выглядите, как 20 лет назад», – восхитились подписчики.
Справка:
- Данилко обрел широкую известность после того, как начал выступать в роли проводницы Верки Сердючки. Впервые он вышел на сцену в этом образе 1 апреля 1993 года на «Юморине» в Полтаве. В 2008 году получил звание народного артиста Украины.
- В 2007 году в образе Верки Сердючки он выступил на Евровидении.
- 28 февраля Вайкуле записала и обнародовала в Instagram ролик, в котором просила остановить войну. Летом на концерте в Латвии певица открыто выступила в поддержку Украины.