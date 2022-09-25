Бывшая участница украинской группы «НеАнгелы», украинская певица Слава Каминская, 22 сентября на своем канале в YouTube представила клип на песню «Додому», передает Gordonua.com.
ВИДЕО ⟩ Песня о страданиях украинских женщин, бегущих с детьми от войны: экс-солистка «НеАнгелов» растрогала поклонников до слез
Песня о страданиях украинских женщин, бегущих с детьми от войны: экс-солистка «НеАнгелов» растрогала поклонников до слез
В клипе впервые снялись дети певицы.
«Додому» – песня, которая отражает чувство каждой украинки, вынужденной покинуть родной дом, спасая и защищая своих детей от войны», – говорится в анонсе клипа.
Справка:
- Слава Каминская родилась 16 июля 1984 года в Одессе. Она бывшая участница украинской группы «НеАнгелы», которая была основана продюсером Юрием Никитиным в 2006 году. Каминская выступала в дуэте с певицей Викой (настоящее имя – Екатерина Смеюха). Одни из самых известных композиций коллектива – «Юра, прости», «Ты из тех самых», «Роман» и «Сережа». 4 марта 2021 года стало известно о прекращении деятельности группы. После распада коллектива Каминская первой дебютировала как сольная певица. До полномасштабного вторжения России в Украину в ее репертуаре были песни на русском языке.
- «Додому» – первая композиция, написанная на украинском. Это авторская песня Каминской.
- После нападения России на Украину Каминская в марте эвакуировалась в Нидерланды с детьми и матерью, а в августе вернулась в Украину.
- У артистки двое детей от бывшего мужа, пластического хирурга Эдгара Каминского: Лаура (2015) и Леонард (2014). Брак Каминских продолжался с 2014-го по 2019 год.
- Группа «НеАнгелы» многократно приезжала в Эстонию с концертами.