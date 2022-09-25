С мужчинами этих знаков Зодиака отношения превращаются в кошмар: ТОП-5

Есть мужчины определенных знаков, обладающие очень сложным характером. Астрологи считают, что с мужчинами пяти знаков Зодиака очень сложно выстраивать здоровые отношения, пишет Cluber.com.ua.

Приведенный рейтинг не означает, что мужчины этих знаков Зодиака поголовно обладают негативными качествами характера. Это лишь общая тенденция. Всегда есть разумные исключения из правил!

5 – Овен

Овны считают, что они идеальны во всем. Никто не может с ними поспорить на эту тему. Во всем они привыкли следовать до конца, довести до ручки они могут и любимую женщину.

Отношения на начальной стадии с Овном напоминают красивую сказку. Только вот все заканчивается, когда в личную жизнь врываются бытовые вопросы. Овен будет придираться буквально ко всему, но с этим надо смириться, если хочешь нормальной жизни.

4 – Близнецы

В любом рейтинге Близнецов считают двуличными и даже ветреными. Хотя постоянство у них все же есть в любви к интригам, сплетням и конфликтам. Эта черта характера постоянно врывается в их личную жизнь.

Если Близнецы долгое время находятся с одним партнерам, им кажется, что все плохо. По этой причине они с легкостью изменяют или ведут параллельные отношения. Выстроить хорошие отношения с Близнецами можно, если они повзрослеют.

3 – Весы