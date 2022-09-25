Вот с кем по-настоящему сложно!
С мужчинами этих знаков Зодиака отношения превращаются в кошмар: ТОП-5
Вот с кем по-настоящему сложно!
Есть мужчины определенных знаков, обладающие очень сложным характером. Астрологи считают, что с мужчинами пяти знаков Зодиака очень сложно выстраивать здоровые отношения, пишет Cluber.com.ua.
Приведенный рейтинг не означает, что мужчины этих знаков Зодиака поголовно обладают негативными качествами характера. Это лишь общая тенденция. Всегда есть разумные исключения из правил!
5 – Овен
Овны считают, что они идеальны во всем. Никто не может с ними поспорить на эту тему. Во всем они привыкли следовать до конца, довести до ручки они могут и любимую женщину.
Отношения на начальной стадии с Овном напоминают красивую сказку. Только вот все заканчивается, когда в личную жизнь врываются бытовые вопросы. Овен будет придираться буквально ко всему, но с этим надо смириться, если хочешь нормальной жизни.
4 – Близнецы
В любом рейтинге Близнецов считают двуличными и даже ветреными. Хотя постоянство у них все же есть в любви к интригам, сплетням и конфликтам. Эта черта характера постоянно врывается в их личную жизнь.
Если Близнецы долгое время находятся с одним партнерам, им кажется, что все плохо. По этой причине они с легкостью изменяют или ведут параллельные отношения. Выстроить хорошие отношения с Близнецами можно, если они повзрослеют.
3 – Весы
Рассчитывать на долгие и крепкие отношения с Весами не приходится. Они всегда привлекательны для противоположного пола. Часто бывает такое, что они ухаживают сразу за несколькими женщинами, но не могут никак определиться, кто им нужен. В итоге Весы оказываются ни с чем.
Главная проблема для Весов – постоянные колебания и сомнения в выборе партнера. Им нужна такая партнерша, которая постоянно будет дарить им новые впечатления.
2 – Козерог
Козероги больше заняты работой. Но иногда они задумываются над тем, почему у них не складывается личная жизнь. Но причины здесь достаточно очевидные.
Они не хотят тратить драгоценное время на разборки и поиски партнера, ведь его можно потратить на обучение, работу, построение бизнеса. И вообще они считают, что нужно вступать в отношения в зрелом возрасте, зачем нужны разводы. И они готовы просто замучить потенциального партнера в поисках у него недостатков.
1 – Стрельцы
Стрельцы невероятно свободолюбивы и упрямы. Они никогда не уступят своим партнерам ни в чем. С ними тяжело и в дружбе, и в любви. Они очень редко идут на компромиссы.
Стрельцы считают, что все их требования должны быть немедленно исполнены. А если всё не так, то будет скандал. Стрельцы очень властны и любят, чтобы им подчинялись.