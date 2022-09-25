Письмо читательницы: «Влюбилась в младшего брата мужа. Хочу его физически, сил нет!»

«Я влюбилась в младшего брата мужа. Мы с ним ровесники, он не женат. Когда встречалась с будущим мужем и собиралась замуж, его брат был в армии. Но он приехал на свадьбу, и у меня крышу сорвало. С тех пор уже почти два года прошло, а я никак не успокоюсь. Мы часто видимся, потому что каждые выходные ездим и мы, и он на дачу их родителей. Он стал моим наваждением. Я хочу его физически, сил нет. Мне уже сны снятся о том, как я с ним занимаюсь сексом. Мы много раз оказывались с ним наедине, и я пыталась флиртовать, намекать, что хочу, чтобы он за мной приударил. Но, кажется, он вообще не воспринимает меня как женщину. А ведь я красивая и молодая. Как ему намекнуть на секс? Мне больше и не нужно. Очень боюсь отрицательной реакции. Но понимаю, что пока не пересплю с ним, не успокоюсь. Заранее спасибо комментаторам за помощь», – пишет Кира.