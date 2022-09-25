24-летняя Кира замужем, она решила откровенно рассказать о ситуации, которая ее очень тревожит. Но вместо того, чтобы постыдиться, женщина подробно описала свои интимные желания, в которых нет ее мужа.
Письмо читательницы: «Влюбилась в младшего брата мужа. Хочу его физически, сил нет!»
«Я влюбилась в младшего брата мужа. Мы с ним ровесники, он не женат. Когда встречалась с будущим мужем и собиралась замуж, его брат был в армии. Но он приехал на свадьбу, и у меня крышу сорвало. С тех пор уже почти два года прошло, а я никак не успокоюсь. Мы часто видимся, потому что каждые выходные ездим и мы, и он на дачу их родителей. Он стал моим наваждением. Я хочу его физически, сил нет. Мне уже сны снятся о том, как я с ним занимаюсь сексом. Мы много раз оказывались с ним наедине, и я пыталась флиртовать, намекать, что хочу, чтобы он за мной приударил. Но, кажется, он вообще не воспринимает меня как женщину. А ведь я красивая и молодая. Как ему намекнуть на секс? Мне больше и не нужно. Очень боюсь отрицательной реакции. Но понимаю, что пока не пересплю с ним, не успокоюсь. Заранее спасибо комментаторам за помощь», – пишет Кира.
Какие советы дадут женщине профессиональные эксперты?
Комментирует эксперт Алена
«Кира, отрицательной реакции ты боишься только со стороны брата мужа? А от мужа, если брат ему расскажет о твоих приставаниях? А от свекра и свекрови? Знаешь, люди отличаются от животных как раз тем, что у них есть социальный интеллект и понятия нравственности и социальной нормы. Желать секса с родным братом мужа – это за рамками социальной нормы, Кира. Это аморально во многих аспектах. Ты ведь не влюблена в него как в личность. Ты смотришь на него как на сексуальный объект, которым хочешь попользоваться для удовлетворения плотского интереса. Раньше это называлось очень хлестким словом «похоть». А женщину, которая так себя вела, называли «похотливой». Но проблема еще и в том, что тебе нужен просто секс с привлекательным парнем, а для парня, если он не устоит перед твоими чарами, это будет иметь разрушительные последствия. Ведь ты – жена его родного брата. Каково ему будет после этого общаться с ним? Это же предательство сродни ножу в спину от того, кому доверял.
Некоторые наши желания могут быть деструктивными, Кира. И нужно иметь смелость и силу для того, чтобы подавить их в себе, поняв, что они окажут необратимые негативные последствия для всех. Но если ты настолько вожделеешь парня, что не в состоянии удержать себя в рамках родственных отношений, для начала разведись с мужем. Зачем жить с одним, и буквально спать и видеть себя в объятьях другого?»
Комментирует эксперт Сергей
«Кира, на мой взгляд, ты не того боишься, чего стоило бы. И я бы хотел предложить тебе, для начала, задуматься о возможных последствиях и заранее к ним подготовиться. Нет, понимаю, что тебе не до этого, и что тебя вообще мало заботит будущее, но все-таки. Итак, давай признаем, что твой интерес к деверю уже все, кому надо, заметили и напряглись. Сам парень, скорее всего, также пока в поиске выхода. Как и твой муж. Тут ведь стоит вопрос сохранения отношений с родственниками, ибо как только информация о твоем неровном дыхании в отношении младшего брата официально выйдет в эфир, будет скандал и всеобщий разбор полетов с непредсказуемыми последствиями. А уж если еще и близость случится, то вообще полный шухер. А то, что все всё узнают почти сразу – это однозначно. Так что полагаю, сейчас все пытаются понять, что делать. И поскольку единственный действенный вариант, который имеется, это избавиться от тебя, думаю, народ активно ждет повода и готовит почву.
Так что, на мой взгляд, тебя, в любом случае, в ближайшей перспективе ждет развод. Вопрос лишь в том, с какими сопутствующими обстоятельствами и последствиями. Коли так, то, на мой взгляд, будет правильнее и безопаснее, уйти самой, без скандалов и заминусованной кармы. Скажи мужу честно, что чувства прошли, что нужно расстаться, и подавай на развод. Ну и уезжай в отдельное жилье, конечно. А вот после того, как официально расстанетесь, можешь начинать попытки соблазнения бывшего деверя. Если же решишь продолжить и попытаться жить с мужем, а развлекаться с его братом, в надежде, что никто ничего не узнает, то не говори потом, что тебя не предупреждали. Узнают, причем быстро. И с какими повреждениями ты будешь в результате выгнана – это большой вопрос. Хорошо бы только с моральными. А то, знаешь ли, бывали случаи».
Что скажете вы на этот счет?
Это письмо поступило в редакцию портала Kleo.ru.