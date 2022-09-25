Очень неожиданно: стилист назвала цвет одежды, который сильно старит женщину

Каждый из нас выбирает те цвета в одежде, которые ему наиболее импонируют. Бывает, что сами того не замечая, мы подсознательно транслируем свои переживания и чувства через определенный цвет, поскольку каждый из оттенков несет в себе особый смысл. Персональная стилист и тренер по имиджу Мелисса Линд в комментарии изданию Express.co.uk рассказала, что черный цвет одежды делает акцент на признаках старения. Женщинам, которые стремятся выглядеть младше своих лет, стоит обратить внимание на другую цветовую гамму, пишет Ivona.

По словам эксперта, с возрастом цвет волос, кожи и глаз становится светлее. И то, что нам подходило в 20, 30 или 40 лет, может не подойти в 50 или 60.

«Черный цвет создает тени на лице, из-за которых признаки старения, в частности мешки под глазами, становятся заметнее. Вы будете выглядеть уставшей и старше своего возраста», – отметила Мелисса Линд.

К тому же, Мелисса посоветовала обратить внимание на коричнево-шоколадную гамму в гардеробе, которая будет смотреться намного выигрышнее и эффектнее на женщине, особенно после 50 лет.