Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью французским СМИ, во время которого также пообщался с французским актером Аленом Делоном. Запись их разговора опубликована на YouTube-канале французского издания Ouest-France.
ВИДЕО ⟩ Ален Делон закончил интервью с Зеленским фразой: «Слава Украине!» Украинский президент отреагировал
Ален Делон закончил интервью с Зеленским фразой: «Слава Украине!» Украинский президент отреагировал
«Слава Украине!» – сказал Делон с французским акцентом в конце разговора после того, как Зеленский поблагодарил его за общение, пишет Gordonua.com.
«Героям слава! – ответил президент Украины. – Приезжайте. Главные слова вы знаете».
Справка:
- Делон родился в 1935 году. Актер известен по ролям в фильмах «Затмение», «Рокко и его братья», «Леопард», «Наша история», «Бассейн», «Зорро». Делона считают секс-символом 60–80-х годов прошлого столетия.
- В 2019 году Делон перенес инсульт. Летом 2021 года в интервью Paris Match актер рассказал, что обязан выздоровлением своему японскому компаньону по имени Хироми, который все это время был рядом с ним.
- В последний раз Делон появлялся на публике осенью 2021 года на похоронах своего коллеги Жан-Поля Бельмондо. Его тогда сопровождал сын, а сам актер передвигался, опираясь на трость.
- Летом Делон принял участие в проекте солидарности с Украиной совместно с журналистской командой Сирил Вигье и прочитал стихи украинского поэта Тараса Шевченко. Актер осудил нападение РФ на Украину.