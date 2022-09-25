ПОЧЕМУ БЫ И ДА?! ⟩ Зависимая от уколов красоты эстонка похвасталась покупкой за 12 тысяч евро. Вы не поверите, что она купила!

Марью Карин, которая сейчас отдыхает под жарким греческим солнцем, поделилась в Instagram фотографией со своего дня рождения, где она держит в руке шикарную сумочку Hermès электрического синего цвета, но сколько может стоить такой аксессуар от мирового бренда?

Женщина сказала Elu24, что это действительно великолепная и дорогая сумка, которая является инвестицией. «Долгое время я сомневалась, стоит ли вообще вкладывать в нее деньги. Я посмотрела на историю и окупаемость этой сумки, которая выше, чем у картин Эдуарда Вийральта», – сказала женщина.

Модель, о которой идет речь, называется Kelly и была приобретена в магазине Luxory Helsinki, где также были предоставлены необходимые сертификаты. Такую же модель цвета фуксии можно купить онлайн за 12 000 евро.

Фото: Kuvatõmmis kodulehelt

Мы спросили женщину, почему она выбрала такую яркую синюю сумку. «Пусть жизнь сияет! Скромность – не мой конек, – сказала она. – Ни у кого из нас нет второй жизни».