Эстонская королева уколов красоты Марью Карин поделилась фотографией в Instagram, на которой она позирует со своей синей сумочкой Hermès. «Я довольно долго думала, стоит ли мне ее покупать», – сказала Марью в интервью Elu24.
ПОЧЕМУ БЫ И ДА?! ⟩ Зависимая от уколов красоты эстонка похвасталась покупкой за 12 тысяч евро. Вы не поверите, что она купила!
Марью Карин, которая сейчас отдыхает под жарким греческим солнцем, поделилась в Instagram фотографией со своего дня рождения, где она держит в руке шикарную сумочку Hermès электрического синего цвета, но сколько может стоить такой аксессуар от мирового бренда?
Женщина сказала Elu24, что это действительно великолепная и дорогая сумка, которая является инвестицией. «Долгое время я сомневалась, стоит ли вообще вкладывать в нее деньги. Я посмотрела на историю и окупаемость этой сумки, которая выше, чем у картин Эдуарда Вийральта», – сказала женщина.
Модель, о которой идет речь, называется Kelly и была приобретена в магазине Luxory Helsinki, где также были предоставлены необходимые сертификаты. Такую же модель цвета фуксии можно купить онлайн за 12 000 евро.
Мы спросили женщину, почему она выбрала такую яркую синюю сумку. «Пусть жизнь сияет! Скромность – не мой конек, – сказала она. – Ни у кого из нас нет второй жизни».
Посмотрите фото из Instagram, чтобы увидеть, как идеально сумочка подходит Марью Карин! Вы бы приобрели себе такую же?