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Разница в возрасте – 36 лет! Возлюбленная бизнесмена Урмаса Сыырумаа рассказала, как ей с ним живется

Крислин Метсанурм Мерилин Няреп
Разница в возрасте – 36 лет! Возлюбленная бизнесмена Урмаса Сыырумаа рассказала, как ей с ним живется
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Урмас Сыырумаа и его любимая Алиса
Урмас Сыырумаа и его любимая Алиса Фото: Kuvatõmmis saatest

Есть люди, которых мы все как будто бы знаем, но скольких из них мы действительно хорошо знаем. В сегодняшнем выпуске передачи «Ночной гость» мы заглянули в свежие отношения, повседневную жизнь и деятельность бизнесмена Урмаса Сыырумаа. 

В цикле передач «Ночной гость» ведущий Март Нормет в течение двух дней будет посещать различных интересных эстонцев. На этот раз он отправился в Раплаский уезд, чтобы навестить живущего там Урмаса Сыырумаа.

Им потребовалось пять часов, чтобы вместе пройтись по владениям Сыырумаа в Рапламаа. В конце вечера они отправились вместе жарить мясо на гриле. Бизнесмен использует особенно интересный метод, чтобы проверить, хорошо ли прожарилось мясо на гриле. «Я представляю себе таблицу процентов. Например, я принимаю свой палец за ноль, фокусируюсь на мясе и спрашиваю, какой процент мяса готов», –говорит он. Вскоре после этого к Нормету и Сыырумаа присоединяется красивая девушка, которую Сыырумаа встречает несколькими поцелуями.

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