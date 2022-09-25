Разница в возрасте – 36 лет! Возлюбленная бизнесмена Урмаса Сыырумаа рассказала, как ей с ним живется

В цикле передач «Ночной гость» ведущий Март Нормет в течение двух дней будет посещать различных интересных эстонцев. На этот раз он отправился в Раплаский уезд, чтобы навестить живущего там Урмаса Сыырумаа.

Им потребовалось пять часов, чтобы вместе пройтись по владениям Сыырумаа в Рапламаа. В конце вечера они отправились вместе жарить мясо на гриле. Бизнесмен использует особенно интересный метод, чтобы проверить, хорошо ли прожарилось мясо на гриле. «Я представляю себе таблицу процентов. Например, я принимаю свой палец за ноль, фокусируюсь на мясе и спрашиваю, какой процент мяса готов», –говорит он. Вскоре после этого к Нормету и Сыырумаа присоединяется красивая девушка, которую Сыырумаа встречает несколькими поцелуями.