Есть люди, которых мы все как будто бы знаем, но скольких из них мы действительно хорошо знаем. В сегодняшнем выпуске передачи «Ночной гость» мы заглянули в свежие отношения, повседневную жизнь и деятельность бизнесмена Урмаса Сыырумаа.
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Разница в возрасте – 36 лет! Возлюбленная бизнесмена Урмаса Сыырумаа рассказала, как ей с ним живется
Разница в возрасте – 36 лет! Возлюбленная бизнесмена Урмаса Сыырумаа рассказала, как ей с ним живется
В цикле передач «Ночной гость» ведущий Март Нормет в течение двух дней будет посещать различных интересных эстонцев. На этот раз он отправился в Раплаский уезд, чтобы навестить живущего там Урмаса Сыырумаа.