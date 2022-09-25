МОЛЬБА О ПОМОЩИ ⟩ Мать пропавшей в Испании без вести эстонки: «Прошу, помогите, я уже выплакала все слезы!»

«Мне очень нужна ваша помощь, – пишет Кайри в Facebook-группе "Эстонцы в Испании". – Моя маленькая девочка Кристийна Комлев по прозвищу Шева пропала. Она обещала каждый месяц сообщать мне, что всё в порядке, но вот уже три месяца от нее нет никаких вестей. Я не говорю по-испански, иначе я была бы там и искала ее».

Фото: Erakogu

«В Facebook есть несколько человек, которые писали мне сообщения, но у нас языковой барьер. Может ли кто-нибудь из вас помочь мне, потому что я не могу разобраться с эстонской полицией, они постоянно отправляют меня к новому сотруднику. Я больше не могу, я уже выплакала все слезы. Пожалуйста, помогите... Пожалуйста, поделитесь и попробуйте сделать это на испанском, может быть, кто-то сможет помочь! SOS!» – пишет Кайри.

В последний раз мать общалась с дочерью в конце июля. «У нее нет телефона. Она позвонила от знакомого, но они не вместе, и это было в конце июля», – рассказала она Elu24. У Кристийны также нет аккаунтов в социальных сетях.

Полиция в курсе случившегося

«В полицию действительно поступило заявление о том, что пропала женщина, и в настоящее время мы расследуем обстоятельства этого инцидента», – сказала пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Бритта Сепп. – Как правило, когда житель из Эстонии пропадает за границей, мы сотрудничаем с Интерполом. Именно это мы и планируем сделать в данном случае».