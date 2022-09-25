Как Миша из Пельгулинна переехал в Таиланд и стал успешным бизнесменом?

Таиланд уже много лет является одним из любимых мест отдыха для сотен эстонцев, и многие наши соотечественники остаются там навсегда после поездки. Так было с эстонцем, названным в честь Арно Тали из «Весны» Оскара Лутса.

Мужчина впервые приехал в Таиланд около 25 лет назад, став туристом на две недели. «Мне понравилось здесь, к тому же, старость подкралась незаметно, и я подумал, что а какой смысл в Эстонии...» – мужчина объясняет причины, по которым остался в Азии. Он отмечает, что его привлекли климат, природа и добрые люди Таиланда.