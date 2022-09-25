На одном из самых известных пляжных курортов Юго-Восточной Азии, в Паттайе, два обаятельных эстонца – Арно Тали и Михаил Ильин – хорошо зарекомендовали себя, и их рестораны и бары уже много лет привлекают клиентов. О том, как мужчины стали заниматься бизнесом в столице бурной ночной жизни, стало известно в программе «Путешествия Роальда».
Для подписчиков
Как Миша из Пельгулинна переехал в Таиланд и стал успешным бизнесменом?
Как Миша из Пельгулинна переехал в Таиланд и стал успешным бизнесменом?
Таиланд уже много лет является одним из любимых мест отдыха для сотен эстонцев, и многие наши соотечественники остаются там навсегда после поездки. Так было с эстонцем, названным в честь Арно Тали из «Весны» Оскара Лутса.