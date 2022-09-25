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Как Миша из Пельгулинна переехал в Таиланд и стал успешным бизнесменом?

Анналийза Кёсс
Как Миша из Пельгулинна переехал в Таиланд и стал успешным бизнесменом?
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Ведущий Роалд Йоханнсон и Михаил Ильин, он же Миша
Ведущий Роалд Йоханнсон и Михаил Ильин, он же Миша Фото: Ekraanitõmmis saatest «Roaldi retked»

На одном из самых известных пляжных курортов Юго-Восточной Азии, в Паттайе, два обаятельных эстонца – Арно Тали и Михаил Ильин – хорошо зарекомендовали себя, и их рестораны и бары уже много лет привлекают клиентов. О том, как мужчины стали заниматься бизнесом в столице бурной ночной жизни, стало известно в программе «Путешествия Роальда».

Таиланд уже много лет является одним из любимых мест отдыха для сотен эстонцев, и многие наши соотечественники остаются там навсегда после поездки. Так было с эстонцем, названным в честь Арно Тали из «Весны» Оскара Лутса.

Мужчина впервые приехал в Таиланд около 25 лет назад, став туристом на две недели. «Мне понравилось здесь, к тому же, старость подкралась незаметно, и я подумал, что а какой смысл в Эстонии...» – мужчина объясняет причины, по которым остался в Азии. Он отмечает, что его привлекли климат, природа и добрые люди Таиланда.

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