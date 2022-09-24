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ФОТО ⟩ Розовая! Юри Ратас и его красавица-жена празднуют годовщину свадьбы

Limon.ee
Розовая! Юри Ратас и его красавица-жена празднуют годовщину свадьбы
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Юри Ратас и Карин Ратас
Юри Ратас и Карин Ратас Фото: Kuvatõmmis Instagramist/ Foto: Annika Metsla

Сегодня, 24 сентября, семнадцатую годовщину свадьбы празднуют эстонский политик, председатель Рийгикогу Юри Ратас и его жена Карин.

В день Розовой свадьбы Юри Ратас опубликовал на своей страничке в Instagram трогательный пост, в котором поблагодарил жену за прожитые вместе годы.

«Семнадцать лет назад был такой же золотой осенний день, как и сегодня. В церкви Раннамыйса прозвучало твое ДА», – написал Ратас под свадебным снимком.

«Спасибо, дорогая Карин, это были замечательные 17 лет. Ты – заботливая жена, и у нас четверо замечательных детей. Обнимаю и благодарю, дорогая Карин!» – написал политик.

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