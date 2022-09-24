ФОТО ⟩ Розовая! Юри Ратас и его красавица-жена празднуют годовщину свадьбы

В день Розовой свадьбы Юри Ратас опубликовал на своей страничке в Instagram трогательный пост, в котором поблагодарил жену за прожитые вместе годы.

«Семнадцать лет назад был такой же золотой осенний день, как и сегодня. В церкви Раннамыйса прозвучало твое ДА», – написал Ратас под свадебным снимком.