Сегодня, 24 сентября, семнадцатую годовщину свадьбы празднуют эстонский политик, председатель Рийгикогу Юри Ратас и его жена Карин.
ФОТО ⟩ Розовая! Юри Ратас и его красавица-жена празднуют годовщину свадьбы
Розовая! Юри Ратас и его красавица-жена празднуют годовщину свадьбы
В день Розовой свадьбы Юри Ратас опубликовал на своей страничке в Instagram трогательный пост, в котором поблагодарил жену за прожитые вместе годы.
«Семнадцать лет назад был такой же золотой осенний день, как и сегодня. В церкви Раннамыйса прозвучало твое ДА», – написал Ратас под свадебным снимком.
«Спасибо, дорогая Карин, это были замечательные 17 лет. Ты – заботливая жена, и у нас четверо замечательных детей. Обнимаю и благодарю, дорогая Карин!» – написал политик.
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