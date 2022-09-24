Пять украшений, которые притягивают беды

Любой человек, хоть как-то связанный с эзотерикой и магией, расскажет, что драгоценности и обычные побрякушки, которые мы носим, выполняют не только функцию украшения. Кольца, ожерелья, серьги и браслеты заряжаются определённой энергетикой и могут как помочь, например, притянув любовь в жизнь, так и испортить всё, прихватив с собой беды и несчастья.

Какие украшения ни за что не стоит надевать, чтобы не подвергать себя опасности?

1. Украшения с опалом

Мистики приписывают этому красивому драгоценному камню свойство приносить хозяевам беды и печали.

2. Фамильные драгоценности

Очень осторожно стоит относиться и к фамильным драгоценностям. Эти украшения, которые передавали по наследству, десятилетиями накапливали энергетику разных людей, влияя на судьбу потомков. Особенно опасны могут быть порча или семейное проклятье. Если кого-то из предков сглазили, негатив способен передаваться другому человеку через украшение.

3. Украшения, которые вы где-то нашли

Эзотерики и маги советуют вообще к таким аксессуарам не прикасаться. А всё опять же из-за энергетики хозяина. Вы никак не узнаете, хорошим он был или нет — это всегда лотерея. Но лучше не рисковать, потому что весь негатив ощутите сразу, если он есть. Также находка может принадлежать чёрному магу, который решил взять жизненные силы того, кто неосмотрительно подберёт и наденет приманку. Если хотите жить счастливо, не стоит надевать украшения, которые вы нашли.