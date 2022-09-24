«Эта шведская старуха не сравнится с Марие Ундер»: кого раздражает памятник в центре Таллинна

В пятничной передаче Ringvaade присутствовала ведущая нового цикла передач «История эстонской литературы» Эстер Кунту и ее гость, популярный эстонский писатель и драматург Андрус Кивиряхк, пишет Elu24. Вместе они вспоминали эстонскую поэтессу Марие Ундер. Гость программы высказал свое мнение о памятнике, установленном около Национальной библиотеки в центре столицы.

Марие Ундер считается одной из лучших эстонских поэтесс, ее сонеты пользовались невероятной популярностью. Эстонские поэты Дорис Карева и Юрген Русте поделились своими впечатлениями о Марие Ундер в новой передаче.

В программе Юрген Русте выразил свое уважение к известной поэтессе. «Я думаю, что Марие Ундер была одной из самых сексуальных и влиятельных женщин Эстонии, и ее сила выражалась в интеллекте и стихах, но также она во многом была идеалом красоты того времени».

По словам Русте, статуя, воздвигнутая в честь поэтессы, ей не подходит. К слову, сделал ее тот же скульптор, что и скандальную скульптуру Яака Йоалы в Вильянди. Эта работа настолько огорчила почитателей эстонского певца, что ее решили снести.

«Мати Кармин должен убрать свою статую с площадки перед Национальной библиотекой. Статуя этой шведской старухи не подходит для Марие Ундер! Я хочу, чтобы там была красивая, красивая Марие!»

Конечно, Юрген Русте считает, что мы не должны во всем видеть сексуальность. Но сделать Фрекен Бок вместо красавицы Ундер – это, по мнению сценариста, свинство. Ведь сексуальность и красота все еще остаются женской силой, даже при всеобщем феминистском мышлении.

По мнению писателя и драматурга Андруса Кивиряхка, Юрген прав, и в свое время все самые значимые эстонские фигуры, начиная с Лайкмаа, заканчивая Дугласом, были влюблены в Ундер. «Она, безусловно, была красивой женщиной. Я согласен, что скульптуру можно переделать», – подытожил Кивиряхк.