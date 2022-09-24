ГАЛЕРЕЯ ⟩ Яркая публика собралась на открытии выставки короля поп-арта Энди Уорхола в Таллинне

По словам руководителя выставочных проектов Fotografiska Tallinn Маарьи Лоорентс, тот факт, что Уорхол выставляется в Таллинне – чудо, потому что наша культурная жизнь по охвату тем и количеству публики значительно уступает другим европейским столицам.

Публике известны «Банки с супом», «Мэрилин» и «Элвисы» Уорхола. Fotografiska же предлагает взглянуть по-новому на деятельность художника: на выставке представлены редкие снимки, сделанные им в художественном ателье под названием Factory. Выставка Photo Factory включает более 120 фотографий, 20 из которых никогда ранее публике не демонстрировались.