Вечером 23 сентября в Fotografiska прошла вечеринка по случаю открытия выставки Энди Уорхола. Смотрите, какая яркая публика пришла полюбоваться работами короля поп-арта XX века.
ГАЛЕРЕЯ ⟩ Яркая публика собралась на открытии выставки короля поп-арта Энди Уорхола в Таллинне
Яркая публика собралась на открытии выставки короля поп-арта Энди Уорхола в Таллинне
По словам руководителя выставочных проектов Fotografiska Tallinn Маарьи Лоорентс, тот факт, что Уорхол выставляется в Таллинне – чудо, потому что наша культурная жизнь по охвату тем и количеству публики значительно уступает другим европейским столицам.
Публике известны «Банки с супом», «Мэрилин» и «Элвисы» Уорхола. Fotografiska же предлагает взглянуть по-новому на деятельность художника: на выставке представлены редкие снимки, сделанные им в художественном ателье под названием Factory. Выставка Photo Factory включает более 120 фотографий, 20 из которых никогда ранее публике не демонстрировались.
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