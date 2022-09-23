СЛУШАЙТЕ ⟩ Народ решил: это голос Эстонии!

В рамках конкурса «Голос Эстонии» Raadio Elmar искало звук, наиболее близкий природе Эстонии. В результате трехнедельного поиска титул «Голос Эстонии» был присвоен крику серого журавля.

В предпоследнюю неделю сентября слушатели Raadio Elmar выбирали самый характерный эстонский звук.

Различные звуки были представлены слушателями популярного радио. Чтобы принять участие в конкурсе, они должны были прислать краткое описание своего любимого звука. В течение двух недель были отобраны десять самых популярных эстонских звуков:

шипение воды на камнях в сауне, скрип лыж по снегу на морозе, шум прибрежной волны, стук дятла, песня лебедя-трубача, треск костра, стрекотание сверчков, шум дождя и жужжание пчел.

На третьей неделе зрители смогли прослушать десять различных звуков и проголосовать за свой любимый.

Андрес Панксепп, главный редактор Radio Elmar, сказал, что конкурс – это веселый способ поиска чего-то специфического для Эстонии, например, национального цветка или птицы.

«В первые дни кампании поступило большое количество предложений, так что люди были рады пофантазировать. Одним из наиболее оригинальных "голосов Эстонии", которые предлагались, была тишина. Но нам нужен был именно звук. Очень часто предлагались песни с Певческого праздника или голоса конкретных людей, но и эти идеи придется отложить для других конкурсов», – добавил Панксепп.

Главный редактор Radio Elmar сказал, что перед началом акции организаторы продумали всевозможные варианты звуков, но участникам все равно удалось удивить своими предложениями. Среди прочего, они просили включить мелодию «Current Camera»,

лошадь, поедающую сено, открытие прохладительного напитка, хруст мха, детский смех, блеяние овцы, сигнал радио Elmar, тишину перед бурей, вой волка, звук комбайна, звук падающего снега, писк комаров, гимн, звук каблука по асфальту, лай собак, крик петуха

и так далее.