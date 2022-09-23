18-летний Ксавье Александр Маск стал трансгендерной женщиной.
ФОТО ⟩ Сына Илона Маска впервые после смены пола поймали папарацци
Сына Илона Маска впервые после смены пола поймали папарацци
Старший сын самого богатого человека планеты Илона Маска впервые появился на публике после объявления о смене пола.
18-летний Ксавье Александр Маск стал трансгендерной женщиной и получил свидетельство о рождении с новым именем и фамилией – Вивьен Джена Уилсон (девичья фамилия его матери).
На днях папарацци удалось заснять Вивьен в Санта-Монике. На снимках она запечатлена с длинными волосами в коричневой футболке, черных спортивных штанах и кроссовках. Ходят слухи о том, что Илон Маск не поддержал ребенка в его желании сменить пол, поэтому Вивьен решила отказаться от фамилии отца.