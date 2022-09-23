ФОТО ⟩ Сына Илона Маска впервые после смены пола поймали папарацци

18-летний Ксавье Александр Маск стал трансгендерной женщиной и получил свидетельство о рождении с новым именем и фамилией – Вивьен Джена Уилсон (девичья фамилия его матери).

На днях папарацци удалось заснять Вивьен в Санта-Монике. На снимках она запечатлена с длинными волосами в коричневой футболке, черных спортивных штанах и кроссовках. Ходят слухи о том, что Илон Маск не поддержал ребенка в его желании сменить пол, поэтому Вивьен решила отказаться от фамилии отца.