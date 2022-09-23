Восемь опасных кулинарных лайфхаков, про которые срочно стоит забыть

Жизнь современного человека невозможно представить без интернета. Мы идем туда с любыми вопросами, а иногда ищем разные лайфхаки, которые теоретически должны облегчить то или иное дело. Но на просторах Сети можно встретить вредные и даже опасные советы, пробовать которые не стоит. Рассказываем, что из «полезного» может сильно навредить.

Привычка мыть мясо перед готовкой

Ну кто не встречал хозяйку, которая перед готовкой обязательно тщательно моет все продукты. Хорошая привычка, казалось бы. Но в случае с сырым мясом животных или птиц от такого лайфхака больше вреда, чем пользы. Дело в том, что микроорганизмы, живущие на поверхности мяса, с каплями воды могут с лёгкостью попасть на кухонные принадлежности, «заразив» их. Лучше не рисковать и мясо перед готовкой всё-таки не мыть. Но если считаете, что необходимость в этом есть, налейте в глубокую миску ледяной воды и опустите продукт в неё на пару минут. Старайтесь, чтобы капли с мяса минимально стекали и не попадали на поверхности кухни.

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