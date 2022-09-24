Самыми невыносимыми тeщами становятся женщины с этими именами

Про мать жены, то есть тeщу, всегда ходило множество легенд и сказок. Женщины с какими именами обычно не согласны с выбором дочери и отыгрываются на зятьках?

АНТОНИНА

Женщина по имени Антонина отличается стремлением к балансу и справедливости. Она принципиальна, ответственна и рациональна. Обладательница этого имени как мать постарается обеспечить дочери лучшую жизнь, а значит, будет навязывать зятю собственное видение того, как ему обращаться с женой. Антонина с лёгкостью раздаёт советы, но и в трудную минуту первой придёт на помощь. Женщина с этим именем хозяйственная и опытная, достигает успеха в домашних делах, чего требует и от окружающих, даже от зятя.

МАЙЯ

В семейных отношениях Майя уже «воспитала» мужа, поэтому с удовольствием переключит внимание на зятя, как только он появится. Под маской доброжелательности и вежливости носительница имени Майя легко наговорит гадостей и раскритикует. Женщина до последнего играет роль невинного ангела, пытающегося просто помочь влюблённым наладить быт и семейную жизнь. Имя Майя наделило обладательницу умением манипулировать мужчинами, чем та успешно пользуется всё время.

ЛИДИЯ