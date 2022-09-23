Через два дня после объявления в России частичной мобилизации в социальных сетях появился видеоролик с пьяными российскими мужчинами, которые якобы получили повестки из военкомата и подрались друг с другом, пишет Elu24.
Для подписчиков
ВИДЕО ⟩ Пьяные русские, призванные по мобилизации, дерутся между собой
Пьяные русские, призванные по мобилизации, дерутся между собой
К слову, это не единственное видео с россиянами, которые очень агрессивно реагируют на призыв отправиться воевать. Количество видеороликов в соцсетях с каждым днем лишь продолжает расти.
Ключевые слова