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ВИДЕО ⟩ Пьяные русские, призванные по мобилизации, дерутся между собой

Геттер Трумси
Пьяные русские, призванные по мобилизации, дерутся между собой
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Фото: Kuvatõmmised Twitteri videodest/Elu24 kollaaž

Через два дня после объявления в России частичной мобилизации в социальных сетях появился видеоролик с пьяными российскими мужчинами, которые якобы получили повестки из военкомата и подрались друг с другом, пишет Elu24.

К слову, это не единственное видео с россиянами, которые очень агрессивно реагируют на призыв отправиться воевать. Количество видеороликов в соцсетях с каждым днем лишь продолжает расти.

В пятницу, 23 сентября, журналист из Беларуси Тадеуш Гичан, сейчас работающий в Лондоне, поделился видеороликом, на котором россияне с Курильских островов, призванные по мобилизации, дерутся между собой. С 2021 года Гичан является главным редактором белорусского оппозиционного СМИ Nexta.

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