Советы для тех, кто хочет отправиться в осенний поход

4) Потратьтесь на хорошую обувь и не забудьте о походных носках

Для наших равнинных походных троп лучше всего подходит легкая походная обувь, которая не сильно нагружает ноги. В дождливую погоду обеспечат хорошее сцепление с грунтом и защитят от поскальзывания и падения ботинки с удобной стелькой и подошвой с рельефным протектором. Не менее важны и качественные походные носки – у них, в отличие от обычных, усилены носок и пяточная область. Если хотите предотвратить появление мозолей между пальцами, отдавайте предпочтение носкам с пальцами – они защитят вас на 100%.

5) Перекус добавит походу очарования

Чтобы заморить червячка в пути, возьмите с собой в лес орехи, батончик мюсли или простой бутерброд. Не забудьте и термос с горячим напитком. Не очень сложно приготовить кофе или чай на привале, но для этого придется захватить с собой газовый баллон и туристическую газовую плитку (пусть это вас не пугает – она весит не больше штопора), спички и небольшую кастрюльку. На большинстве туристических плиток вода доходит до кипения всего за пару минут. Еще меньше времени нужно, чтобы всыпать растворимый кофе или положить в кружку пакетик чая и залить кипятком. Скоро вы уже будете наслаждаться горячим напитком!

6) Пластиковые пакеты и перцовый баллончик подарят чувство уверенности

Телефон, внешний аккумулятор и все остальные чудеса техники, которые помогают вам оставаться на связи, положите в закрывающийся пакет, чтобы защитить их от воды. Спички также защитите от влаги и дождя. Если идете в лес без компании и опасаетесь диких животных или агрессивных деревенских собак, захватите с собой перцовый баллончик. Воспользоваться им, скорее всего, не придется, но лучше быть готовым к неожиданностям.

7) Максимально наслаждайтесь моментом