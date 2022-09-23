Последний вариант коронавируса вызывает проблемы со слухом, утверждает Александр Соловьев, эксперт лабораторной диагностики, передает «7 дней».
Мутировавший вариант коронавируса все чаще вызывает проблемы со слухом
Мутировавший вариант коронавируса все чаще вызывает проблемы со слухом
«Он может вызвать воспалительные процессы в слуховой системе человека и привести к снижению слуха, — объясняет врач. — Мутировавший вариант коронавируса все чаще вызывает проблемы именно со слухом. Однако это происходит только в острую фазу болезни».
Коронавирус может вызвать евстахиит — воспаление слизистой оболочки евстахиевой трубы. Именно это заболевание создает заложенность уха, снижает слух.
«Инфекция, попадая через нос, летит еще и через носоглотку, — рассказывает эксперт. — И здесь возможен так называемый кондуктивный механизм снижения слуха. Грубо говоря, развивается евстахиит. Но переживать не стоит, ведь при своевременном и правильном лечении воспаление проходит».
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