Мутировавший вариант коронавируса все чаще вызывает проблемы со слухом

«Он может вызвать воспалительные процессы в слуховой системе человека и привести к снижению слуха, — объясняет врач. — Мутировавший вариант коронавируса все чаще вызывает проблемы именно со слухом. Однако это происходит только в острую фазу болезни».

Коронавирус может вызвать евстахиит — воспаление слизистой оболочки евстахиевой трубы. Именно это заболевание создает заложенность уха, снижает слух.