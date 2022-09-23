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Мутировавший вариант коронавируса все чаще вызывает проблемы со слухом

Limon.ee
Мутировавший вариант коронавируса все чаще вызывает проблемы со слухом
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COVID-19. Иллюстративное фото.
COVID-19. Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

Последний вариант коронавируса вызывает проблемы со слухом, утверждает Александр Соловьев, эксперт лабораторной диагностики, передает «7 дней».

«Он может вызвать воспалительные процессы в слуховой системе человека и привести к снижению слуха, — объясняет врач. — Мутировавший вариант коронавируса все чаще вызывает проблемы именно со слухом. Однако это происходит только в острую фазу болезни».

Коронавирус может вызвать евстахиит — воспаление слизистой оболочки евстахиевой трубы. Именно это заболевание создает заложенность уха, снижает слух.

«Инфекция, попадая через нос, летит еще и через носоглотку, — рассказывает эксперт. — И здесь возможен так называемый кондуктивный механизм снижения слуха. Грубо говоря, развивается евстахиит. Но переживать не стоит, ведь при своевременном и правильном лечении воспаление проходит».

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